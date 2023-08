¿No que no había venido a México? Así fue el día en que Taylor Swift cantó en Cozumel

Taylor Swift arrancará en México su gira internacional de The Eras Tour, la próxima semana, pero esta no es la primera vez que canta en territorio azteca, ya que antes había realizado una presentación, aunque no muchos lo saben.

Lo que es verdad es que la intérprete de Blank Space nunca había incluido a ningún país de Latinoamérica en sus giras pasadas. La artista había enfocado todas sus presentaciones en Estados Unidos y algunos países de Europa, Asia y Oceanía.

La estadounidense ofrecerá cuatro fechas en México con su The Eras Tour, en el Foro Sol de la Ciudad de México, y luego recorrerá países como Argentina y Brasil. Después llegará a Asia, Australia y Europa.

Videos. Taylor Swift cantó en Cozumel, Quintana Roo

Sin embargo, Taylor ya había viajado a México y hasta había cantado algunos de sus mayores éxitos ante sus fanáticos. Pero el recinto donde hizo su presentación no fue un gran estadio, sino un crucero.

En enero de 2011, la estadounidense cantó en la embarcación Allure of the Seas, de Royal Caribbean. La carrera de la joven estaba en ascenso y acababa de lanzar su álbum Fearless, que la catapultó a la fama mundial,

La cantautora usó un vestido plateado, botas negras altas y usó el característico cabello rizado que usaba al inicio de su carrera.

Taylor Swift llevó su guitarra para cantar éxitos como You Belong With Me, Mine y Love Story, una de las más coreadas por los fanáticos que se encontraban en el crucero en Cozumel.

La estrella del pop también interpretó Sparks Fly y The Story Of Us, ante cientos de fanáticos que se concentraron en la cubierta de la embarcación de Royal Caribbean para ver su concierto.

Esa misma noche, Taylor fue llevada por una camioneta hasta el aeropuerto de Cancún, para abordar un avión privado de regreso a Estados Unidos. Antes de subir a la aeronave, la cantautora habló con algunos fans que la esperaban y firmó algunos autógrafos.

“Acabamos de tocar en un show y fue muy divertido. Es tan hermoso este lugar”, dijo la artista mientras firmaba fotos y discos a sus admiradores en Quintana Roo.

Fearless, cuyas canciones cantó en el crucero en Cozumel, fue lanzado en 2008 y con ese disco ganó sus primeros dos Grammys: uno a Mejor Álbum Country y otro a Mejor Álbum del Año.

Este fue sólo el comienzo de su exitosa carrera. Hasta el momento, Taylor Swift acumula 46 nominaciones a los premios Grammy y ha ganado 12 de ellos.

¿Por qué Taylor Swift no había incluido a México en sus giras?

No hay una versión oficial de la razón por la que la intérprete de Shake It Off no se había presentado en conciertos masivos en tierra mexicana. Sin embargo, algunas páginas de admiradores señalan que el motivo serían las elevadas tarifas de la cantante.

Se dice que las promotoras de conciertos no habían logrado pagar por los costosos espectáculos de la estrella de la música.

¿Cuándo es el concierto de Taylor Swift en México?

El sueño de los swifties finalmente se cumplió y Taylor Swift llegará a México con The Eras Tour 2023. La sede del evento es el Foro Sol de la Ciudad de México, la única ciudad mexicana que incluyó en la gira.

Las presentaciones arrancarán el jueves 24 de agosto a las 20:00 horas. Taylor también cantará el viernes 25, el sábado 26 y cerrará el domingo 26 de agosto.

Los boletos se vendieron desde los 936 pesos y alcanzaron los 10 mil 450 pesos. Sin embargo, los tickets con paquete casi llegaron a los 20 mil pesos.