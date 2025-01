Por esta razón, la canción “Te he prometido” de Leo Dan llegó a los premios Oscar en 2019

Para la película “Roma” del director mexicano, Alfonso Cuarón, la música fue un factor indispensable para narrar la historia de Cleo, una empleada doméstica que trabajaba para una familia en la colonia Roma a principios de los años 1970. Fue así que la canción “Te he prometido” de Leo Dan fue elegida como parte del soundtrack del filme, que estuvo nominado a 11 categorías en los premios Oscar del 2019.

El exitoso cantante y compositor argentino Leopoldo Dante Tévez, más conocido como Leo Dan, murió este 1 de enero de 2025 en su casa de Miami, rodeado de su familia. Sin embargo, para el mundo de la música, el icónico artista dejó un sin fin de temas que siguen resonando en la cultura popular.

“Te he prometido”, la canción de Leo Dan que se coló en los premios Oscar 2019

Como parte de la banda sonora de la película “Roma” de Alfonso Cuarón , muchas canciones de la época figuraron durante el largometraje. Entre ellas, el tema “Te he prometido” de Leo Dan suena durante una de las escenas en las que la protagonista realiza tareas domésticas mientras atraviesa un mar de emociones entre la relación que tiene con la familia para quien trabaja y la situación que vive con su novio Fermín, de quien queda embarazada.

Esta canción ayuda perfectamente a crear el ambiente de aquella época de los años 70, en el que la radio era la vitrina principal para escuchar las canciones más populares del momento, tanto pop en español, como regional mexicano, mambo y hasta éxitos internacionales.

En los premios Oscar del 2019, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma en las categorías:



Mejor película

Mejor película de habla no inglesa (mejor película extranjera)

Mejor director (Alfonso Cuarón)

Mejor actriz (Yalitza Aparicio)

Mejor actriz de reparto (Marina de Tavira)

Mejor diseño de producción (Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez)

Mejor fotografía (Alfonso Cuarón)

Mejor guion de película (Alfonso Cuarón)

Mejor diseño de sonido (Sergio Díaz, Skip Lievsay)

Mejor mezcla de sonido (Skip Lievsay, Craig Henighan, José Antonio García)

Mejor cinematografía

De esta manera fue que la exitosa canción de Leo Dan se coló a la ceremonia de los premios Oscar en donde Roma ganó en las categorías de Mejor película de habla no inglesa, Mejor director y Mejor fotografía. “Te he prometido” no solo sonó aquella vez entre el jurado, sino que seguirá sonando en nuestros corazones y nos recordará el gran legado musical que dejó el cantante y compositor argentino.