¿Qué significa el extraño ‘signo de interrogación’ que captó el telescopio James Webb?

El telescopio James Webb se posiciona como uno de los mejores proyectos de la historia y en esta ocasión nos regaló una de las mejores postales al capturar un signo de interrogación cósmico, mismo que fue compartido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La imagen publicada el pasado 26 de julio generó múltiples opiniones entre los internautas por la forma que tenía, pues gracias a la tecnología infrarroja del telescopio James Webb lograron llegar a millones de años luz de la Tierra, pero ¿qué es el signo de interrogación que captó?

¿Qué es el signo de interrogación cósmico que captó el telescopio James Webb?

La NASA indicó que podría tratarse de dos estrellas jóvenes que están alimentadas de gas y polvo o de una galaxia distante, lo sorprendente es que el telescopio James Webb logró captarlos a una distancia de 1.470 años luz de la Tierra. Los otros objetos que se perciben en la imagen son estrellas lejanas que se encuentran al interior de la Vía Láctea.

"(El 'signo de interrogación') probablemente sea una galaxia distante o galaxias potencialmente interactuantes (sus interacciones pueden haber causado la forma distorsionada)", dijeron a Space.com representantes del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI, por sus siglas en inglés).

Going goblin mode.



Within the orange-white splotch at the center of this image are 2 chaotic baby stars. Over thousands of years, the pair repeatedly gobbled up, then spat out the gas and dust around them — producing those fiery orange lobes: https://t.co/lSOy5uyCYD pic.twitter.com/jHVu6YlGXv — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 26, 2023

Telescopio espacial James Webb: Científicos estudian el color del signo de interrogación cósmico

La imagen que captó el telescopio ha sido motivo de análisis por los expertos en el tema, estos consideran que por el color que tiene se encuentra lejos de la Tierra, ya que la luz se “estiró” hacia el extremo rojo del espectro y resaltaron que podría ser la primera vez que captan algo similar, aunque pidieron tiempo para dar un resultado eficaz.

"Se requeriría un seguimiento adicional para descubrir qué es con certeza. Webb nos está mostrando muchas galaxias nuevas y distantes, ¡así que hay mucha ciencia nueva por hacer!".

¿Dónde se encuentra el telescopio espacial James Webb?

El telescopio espacial James Webb está en una distancia de más de 1.5 millones de kilómetros, equivalente a cuatro veces la distancia hacia la Luna.

Este telescopio es el más grande y poderoso que jamás haya sido enviado al espacio exterior. La Agencia Espacial Europea empleo un servicio de lanzamiento y desarrolló el espectrógrafo instalado, con apoyo de Institutos Europeos, la Universidad de Arizona y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA).

