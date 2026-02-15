¿Lo sentiste? Reportan microsismo en Naucalpan este domingo 15 de febrero 2026

¡Un bolillito pal susto! En las primeras horas de este 15 de febrero 2026, se registró un microsismo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (Edomex); ya suman dos microsismos en el municipio mexiquense.

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el microsismo ocurrió alrededor de las 8:32 horas, registrando una magnitud de 1.3; no se reportaron daños a estructuras.

SISMO Magnitud 1.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 15/02/26 08:32:14 Lat 19.47 Lon -99.24 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 15, 2026

Otro microsismo en Naucalpan de Juárez de magnitud 1.7

Durante la noche del pasado 14 de febrero 2026, se registro un microsismo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, ocurrido alrededor de las 23.56 horas.

La magnitud del sismo fue de 1.7. No se reportaron daños graves a estructuras o la activación de la alerta sísmica.

SISMO Magnitud 1.7 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 14/02/26 23:38:06 Lat 19.45 Lon -99.23 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 15, 2026

¿Por qué hay microsismos en Naucalpan?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que los microsismos se deben a que el municipio atraviesa por varios sistemas de fallas que se cruzan en distintas direcciones, y en sus puntos de encuentro se generan movimientos frecuentes.

Estas fracturas pueden verse reflejadas en la superficie mediante ríos, hundimientos y barrancas, especialmente en Praderas de San Mateo, una de las zonas donde confluyen hasta tres fallas distinta.

Durante la conferencia Los Microsismos en Praderas San Mateo Naucalpan, Estado de México, el ingeniero Carlos Arce León señaló que en colonias como Loma Colorada, El Molinito y Río Hondo existen viviendas construidas sin estudios estructurales ni cimentación adecuada, lo que aumenta su fragilidad ante estos eventos.

¿Qué hacer durante un sismo en México?

Saber exactamente qué hacer durante un sismo en México no solo te da tranquilidad, sino que aumenta las posibilidades de mantenerte a salvo. Esto es lo que debes hacer durante un movimiento telúrico.



Si no lograste evacuar, repliégate a la zona de menor riesgo

Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos que puedan caerse

No utilices las escaleras o elevadores durante el temblor

En caso de haber niños, personas de la tercera edad o con discapacidad, ayúdalas a replegarse o a mantenerse de pie en las zonas de menor riesgo.