¡Lo logró! Mariano Barbacid alcanza meta para continuar investigación sobre el cáncer de páncreas

El científico español Mariano Barbacid alcanzó la meta de recaudación que permitirá continuar la siguiente fase de su investigación sobre cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos y complejos en oncología.

El proyecto, desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), entrará ahora en una nueva etapa tras el respaldo ciudadano canalizado a través de CRIS Contra el Cáncer, que impulsó la campaña iniciada el pasado 31 de enero.

La recaudación permitirá dar continuidad a un estudio que ya ha mostrado resultados consistentes en modelos experimentales de laboratorio, aunque todavía debe superar varias fases antes de plantear su aplicación en pacientes.

¿Qué ha logrado hasta ahora la investigación de Mariano Barbacid?

El equipo dirigido por Mariano Barbacid ha demostrado en modelos preclínicos que una combinación de tres fármacos puede eliminar tumores en determinados escenarios experimentales.

Estos resultados han generado expectativa dentro del ámbito científico, pero los investigadores subrayan que aún es necesario comprobar si la estrategia funciona en otros subtipos de cáncer de páncreas y en distintos perfiles de la enfermedad.

El cáncer de páncreas destaca por su baja tasa de supervivencia y por detectarse, en muchos casos, en etapas avanzadas, lo que complica el desarrollo de terapias efectivas.

Los retos antes de llegar a ensayos clínicos

Antes de plantear cualquier aplicación clínica, la investigación deberá superar varias etapas clave:



Verificar que la estrategia funcione en un mayor número de casos.

Optimizar las moléculas para mejorar eficacia y seguridad.

Completar estudios regulatorios que determinen rangos de dosis adecuados.

La transición de modelos animales a ensayos clínicos exige garantizar que las terapias actúen con precisión sobre el tumor y presenten un perfil de seguridad adecuado.

El papel del respaldo ciudadano

La campaña de recaudación permitió reunir los recursos necesarios para continuar el trabajo científico. La organización destacó que su labor complementa la financiación pública y busca acelerar proyectos de alto impacto.

Sin embargo, el centro de esta nueva fase es el avance del equipo liderado por Mariano Barbacid, que seguirá desarrollando la investigación en el CNIO con el objetivo de comprender mejor la enfermedad y abrir la puerta a futuras estrategias terapéuticas.