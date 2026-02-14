¡En pleno Día de San Valentín! Se mantiene la Contingencia ambiental hoy 14 de febrero 2026; así queda el HOY NO CIRCULA
La CAME informó sobre la calidad del aire y señaló si se mantiene o no la Contingencia Ambiental este sábado 14 de febrero de 2026, en pleno Día de San Valentín.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó en su reporte de las diez horas que se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México.
Debido a esta situación climática, este sábado 14 de febrero se han implementado restricciones vehiculares estrictas en la capital y el territorio mexiquense desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026
Más información: https://t.co/LlJVUZH2mY pic.twitter.com/YtxCYxTCoB
¿Cómo queda el HOY NO CIRCULA este sábado 14 de febrero 2026?
Dentro de las limitaciones establecidas, los automóviles de uso privado que posean el holograma 2 tienen restringido el tránsito de manera absoluta. Por otro lado, las unidades que portan el holograma 1 no podrán circular si su matrícula finaliza en número impar (1, 3, 5, 7, 9) o en cero.
Finalmente, la medida también alcanza a ciertos vehículos con hologramas 0 y 00, específicamente a aquellos que cuentan con el distintivo de color azul y cuya placa termine en los dígitos 9 o 0.
Recomendaciones por Contingencia Ambiental HOY
Para proteger la salud de la población durante esta contingencia, las autoridades sugieren interrumpir cualquier actividad de carácter recreativo, cultural, cívico o deportivo en exteriores, especialmente en el intervalo de mayor intensidad entre las 13:00 y las 19:00 horas.
Esta medida aplica tanto para ciudadanos en lo individual como para eventos masivos o programas organizados por entidades públicas y privadas, los cuales deben ser suspendidos o reprogramados para evitar la exposición a los contaminantes. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a no fumar, haciendo especial énfasis en evitar el tabaco dentro de lugares cerrados.
Con el fin de mitigar la generación de gases contaminantes, se aconseja priorizar el trabajo remoto y utilizar plataformas digitales para realizar trámites o compras, reduciendo así la necesidad de desplazamientos vehiculares. Para mantenerse al tanto de la situación en tiempo real, se invita a consultar de forma constante el índice de la calidad del aire a través de la aplicación oficial "Aire", el portal web de la Ciudad de México, sus redes sociales o vía telefónica.