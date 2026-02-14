¡En pleno Día de San Valentín! Se mantiene la Contingencia ambiental hoy 14 de febrero 2026; así queda el HOY NO CIRCULA

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó en su reporte de las diez horas que se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México.

Debido a esta situación climática, este sábado 14 de febrero se han implementado restricciones vehiculares estrictas en la capital y el territorio mexiquense desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/LlJVUZH2mY pic.twitter.com/YtxCYxTCoB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

¿Cómo queda el HOY NO CIRCULA este sábado 14 de febrero 2026?

Dentro de las limitaciones establecidas, los automóviles de uso privado que posean el holograma 2 tienen restringido el tránsito de manera absoluta. Por otro lado, las unidades que portan el holograma 1 no podrán circular si su matrícula finaliza en número impar (1, 3, 5, 7, 9) o en cero.

Finalmente, la medida también alcanza a ciertos vehículos con hologramas 0 y 00, específicamente a aquellos que cuentan con el distintivo de color azul y cuya placa termine en los dígitos 9 o 0.

Recomendaciones por Contingencia Ambiental HOY

Para proteger la salud de la población durante esta contingencia, las autoridades sugieren interrumpir cualquier actividad de carácter recreativo, cultural, cívico o deportivo en exteriores, especialmente en el intervalo de mayor intensidad entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Esta medida aplica tanto para ciudadanos en lo individual como para eventos masivos o programas organizados por entidades públicas y privadas, los cuales deben ser suspendidos o reprogramados para evitar la exposición a los contaminantes. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a no fumar, haciendo especial énfasis en evitar el tabaco dentro de lugares cerrados.

Con el fin de mitigar la generación de gases contaminantes, se aconseja priorizar el trabajo remoto y utilizar plataformas digitales para realizar trámites o compras, reduciendo así la necesidad de desplazamientos vehiculares. Para mantenerse al tanto de la situación en tiempo real, se invita a consultar de forma constante el índice de la calidad del aire a través de la aplicación oficial "Aire", el portal web de la Ciudad de México, sus redes sociales o vía telefónica.

