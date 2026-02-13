Nariz Roja critica a Morena por pedir medicamentos que faltan en México para Cuba

La organización civil Nariz Roja, con una trayectoria de 15 años en el acompañamiento de pacientes con cáncer, lanzó una dura crítica contra el partido Morena tras la difusión de una lista de medicamentos solicitados para apoyo internacional.

La asociación civil denunció que mientras se promueve la solidaridad externa, los hospitales en México carecen de esos mismos fármacos, afectando directamente a la población infantil que combate esta enfermedad. Bajo la premisa de que las carencias en casa deben atenderse primero, el grupo cuestionó la falta de colectas para el sistema de salud nacional.

Reconocemos su solidaridad con pueblos hermanos , pero les compartimos que de esa lista en nuestros hospitales en 🇲🇽 nuestros niños con cáncer TAMPOCO TIENEN esos medicamentos , para ellos no harán colecta ?



El buen juez por su casa empieza.

Nariz Roja critica a Morena por priorizar apoyo internacional sobre necesidades locales en tratamientos oncológicos

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, ha señalado en distintas ocasiones una discrepancia profunda entre los datos oficiales y la realidad hospitalaria. Mientras el Gobierno Federal asegura que el sistema de salud opera al 90% de su capacidad.

Barbosa enfatizó que ese 10% que las autoridades admiten como faltante es, en realidad, el componente que completa la totalidad del tratamiento; sin ese porcentaje, la terapia se considera incompleta y pone en riesgo inminente la vida de los pacientes.

Denuncian desabasto crítico de medicamentos en hospitales mexicanos, afectando a niños con cáncer

El factor económico agrava la crisis. Según los datos de la organización, la salud en México no es gratuita, ya que se cobran estudios de laboratorio e insumos básicos. Un paciente pediátrico requiere una inversión semanal de entre 20 mil y 25 mil pesos solo en medicamentos.

Costos de tratamientos oncológicos son impagables

En el caso de los adultos, el costo puede elevarse a 150 mil pesos mensuales. Estas cifras resultan poco costeables para la mayoría de las familias, lo que deriva en que muchos pacientes abandonen sus tratamientos al no poder asumir la carga financiera.

La situación ha generado una migración de enfermos desde estados como Michoacán, Colima y Nayarit hacia centros urbanos como Guadalajara y Ciudad de México. Este desplazamiento colapsa los sistemas locales que ya enfrentan sus propios déficits.

A pesar de haber tenido contacto con autoridades de la Secretaría de Salud, Nariz Roja ha comentado en Hechos AM, que no ha habido una respuesta efectiva ni un cambio en la disponibilidad de fármacos.

Ante la urgencia, la asociación mantiene activa una colecta ciudadana para intentar mitigar de forma inmediata la falta de fármacos en los hospitales del país.

¿Qué medicamentos pidió Morena para Cuba?

La relación de insumos solicitada por Morena en apoyo a Cuba abarca más de 90 productos médicos. Entre ellos destacan tratamientos oncológicos críticos como Bleomicina 15 mg, Carboplatino 450 mg, Cisplatino 50 mg, Doxorrubicina 50 mg, Metotrexato de 500 mg y 50 mg, así como Vincristina 1 mg.

Esta lista incluye también antibióticos como Azitromicina y Ciprofloxacina, además de fármacos para enfermedades crónicas como Metformina y diversas presentaciones de insulina y antihipertensivos que, según la organización, presentan fallas de suministro en el país.

