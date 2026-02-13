SEP pone vacante la dirección de Materiales Educativos, pero Marx Arriaga se aferra hasta que la “Ley lo retire”

Durante la tarde de este viernes 13 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que el día de hoy se realizó una diligencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero.

En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026.

Por su parte, Marx Arriaga señaló durante su conferencia, que no le han notificado oficialmente su despido del cargo al frente de la Director de Materiales Educativos y que mientras esto no ocurra él sigue en su puesto.

Desalojo de Marx Arriaga en la SEP

En redes sociales circularon imágenes en las que Arriaga se niega a ser escoltado por personal de seguridad y reta a policías a colocarle esposas. En el video se le observa molesto, aunque con una sonrisa irónica, mientras un funcionario le solicita retirar sus pertenencias de la oficina. Posteriormente, el propio Arriaga escribió: “Si el único crimen fue querer tener una mejor educación, que me esposen y me lleven. ¡Seguimos luchando!”

SEP niega desalojo de Marx Arriaga y anuncia cambio administrativo

A través de una tarjeta informativa, la SEP precisó que lo ocurrido fue una diligencia administrativa realizada por la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que la plaza cambiará de naturaleza.

De acuerdo con el comunicado oficial:



La plaza pasará, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación.

La Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026.

El procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con apego a la normatividad vigente.

Con ello, la SEP descartó que existiera un acto de desalojo forzoso o una intervención policiaca fuera del marco legal.

Marx Arriaga denuncia presiones y ataques a la Nueva Escuela Mexicana

Más tarde, Marx Arriaga, el encargado de los Libros de Texto comunistas, aseguró que se trata de una ofensiva contra el proyecto educativo que encabeza.

“Al país poco le debe importar si un funcionario es violentado en sus derechos laborales. Batalla incansable la que hemos dado con democracia, con la Nueva Escuela Mexicana”, expresó.

Arriaga acusó que desde la institución buscan frenar el modelo educativo y modificar los libros de texto elaborados bajo la Nueva Escuela Mexicana (NEM), implementada desde agosto de 2022 con la publicación de 107 nuevos libros.

Según su versión, se les pidió realizar cambios en los libros del maestro sin justificación académica ni pedagógica. Señaló directamente a Noemí Juárez, subsecretaria de la SEP, como quien habría solicitado modificaciones de diseño.

“Los contenidos que están ahí no les gustan. ¿No que íbamos a continuar con la NEM?”, cuestionó.

También denunció presuntas irregularidades en el trato a docentes, incluyendo casos de maestros en Michoacán que, afirmó, reciben menos de tres mil pesos mensuales.

En un mensaje con fuerte carga política, llamó a defender la educación pública y evitar —según sus palabras— que “nepotismo, amiguismo y almas corruptas priistas y panistas” retomen el control de la institución.

Antecedentes de polémica de Marx Arriaga

Cabe recordar que en diciembre pasado diputados de oposición exigieron la destitución de Marx Arriaga, al acusarlo de politizar la educación y promover ideología comunista en los libros de texto gratuitos.

La controversia en torno a los contenidos educativos y el rumbo de la política pública en materia de enseñanza se mantiene como uno de los temas más polarizados dentro del sector educativo mexicano.

Por ahora, la Dirección General de Materiales Educativos queda formalmente a disposición de la Secretaría para un nuevo nombramiento, mientras el funcionario insiste en que continuará defendiendo el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Marx Arriaga, señaló que seguirá en la oficina hasta que la Ley no lo retire.

