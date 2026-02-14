¡Nos derretimos! 26 estados en alerta por clima en México con calor extremo

La presencia del frente frío 34 en México traerá cambios importantes en el clima para este fin de semana y las temperaturas serán altas este 14 de febrero de 2026.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional alerta condiciones atmosféricas que limitan la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas.

¿Cuál será el clima en México el 14 de febrero de 2026?

El frente frío número 34 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán un refrescamiento de las temperaturas y vientos fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas.

En el resto del país, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas superiores a 30 grados en 26 estados.

Clima en CDMX 14 de febrero de 2026 ¿Cuál será la temperatura?

En la mañana en el Valle de México se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México (CDMX) será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Estados con altas temperaturas en México 14 de febrero de 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:



Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C



Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C



Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Estado de México (suroeste)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas mínimas 14 de febrero de 2026