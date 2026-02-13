Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental: Estos automóviles NO circulan
Continúa la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; consulta aquí qué autos no circulan y no debes hacer.
Las autoridades ambientales han confirmado que las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México no han mostrado la mejoría necesaria, por lo que se ha determinado la permanencia de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono. Esta medida busca, de manera prioritaria, mitigar los riesgos a la salud pública y forzar un descenso en los niveles de partículas contaminantes que saturan el aire de la región.
Ante la persistencia de esta alerta, los organismos de salud y medio ambiente han emitido una serie de directrices obligatorias y recomendaciones preventivas para la ciudadanía. El objetivo central es limitar la exposición de los habitantes a los precursores de ozono, especialmente en los horarios donde la radiación solar intensifica la reacción química de los gases nocivos.
⚠️ Se mantiene la Fase 1 de #ContingenciaAmbiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México para disminuir la afectación a la salud y reducir contaminantes. Atiende las siguientes medidas de prevención y mantente informado:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 13, 2026
En el ámbito de la movilidad urbana, se ha subrayado la vigencia estricta del programa "Hoy No Circula". Esta restricción vehicular es una de las herramientas principales para reducir las emisiones de gases de combustión, por lo que se exhorta a los propietarios de automóviles a verificar las especificaciones de sus unidades y acatar las limitaciones de tránsito correspondientes a esta fase de emergencia.
Automóviles que no circula por Contingencia Ambiental hoy 13 de febrero
Debido a las disposiciones ambientales, hoy se aplican restricciones a la circulación en un horario general de 5:00 a 22:00 horas. Aquí los detalles:
🚫 Vehículos que NO circulan
Particulares y Taxis
- Holograma 2: Suspensión total. Incluye vehículos antiguos, foráneos, de demostración y con pase turístico.
- Holograma 1: Aquellos con último dígito numérico 1, 3, 5, 7, 9 y 0.
- Holograma 0 y 00: Solo si tienen engomado azul y terminación de placa 9 o 0.
- Taxis: Si entran en los supuestos anteriores, su restricción es de 10:00 a 22:00 horas.
Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM pic.twitter.com/S9ZP6qZ4rh— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026
Carga y Servicios
- Reparto de Gas L.P.: Restricción del 50% a unidades con matrícula NON (sin válvula de desconexión seca).
- Carga Local/Federal: Dejan de circular de 6:00 a 10:00 horas (excepto participantes en el Programa de Autorregulación).
✅ Vehículos EXENTOS (Pueden circular)
- Ecológicos: Eléctricos, híbridos y con placa de "Exento".
- Hologramas 0 y 00: Siempre que su engomado NO sea azul (placas con terminación distinta a 9 o 0).
- Motocicletas: Sin restricciones.
- Emergencias: Ambulancias, bomberos, protección civil y vehículos de seguridad.
- Servicios Especiales: Transporte escolar, de personal, cortejos fúnebres y vehículos para personas con discapacidad.
- Servicios Urbanos: Abastecimiento de agua y recolección de residuos (no peligrosos).
- Perecederos y Construcción: Unidades con sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.
- Pasajeros: Autobuses y microbuses de servicio público y turismo con verificación vigente.
- Urgencias Médicas: Vehículos particulares que trasladen a alguien por una emergencia médica evidente.