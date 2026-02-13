Desalojan de la SEP a Marx Arriaga, creador de los libros comunistas

Durante la tarde de este viernes 13 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) vivió un auténtico sismo por el desalojo de Marx Arriaga, actual director de Materiales Educativos, quien cobró relevancia por imponer su carga ideológica comunista en los libros de texto públicos de México.

A través de redes sociales se viralizó el momento en que Arriaga se niega a ser escoltado por autoridades. De igual forma, trascendió una posible destitución de su cargo, por lo que el funcionario convocó a rueda de prensa a las 5 de la tarde en instalaciones de la SEP.

Cabe señalar que apenas en diciembre del año pasado, diputados de oposición exigieron la destitución de Marx Arriaga al acusarlo de politizar la educación y promover ideología comunista en libros y aulas de la SEP.

