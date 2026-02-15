Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo quedó el Hoy No Circula el 15 de febrero de 2026?

Este sábado 14 de febrero de 2026 se suspendió la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Con este ajuste, las restricciones vehiculares se verán modificadas para este domingo 15 de febrero de 2026, de modo que el programa Hoy No Circula para el fin de semana cambia.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy”, informó en su reporte de esta noche.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/m0H8MJEjm4 pic.twitter.com/q7bodc5O2G — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

¿Cómo quedó el Hoy No Circula el 15 de febrero de 2026?

Con el último reporte se implementarán cambios en las restricciones vehiculares. ¿Se mantendrá el Hoy No Circula el domingo 15 de febrero de 2026? Conoce aquí cuáles son las medidas ambientales que se establecieron ante la suspensión de la contingencia ambiental.

De acuerdo con la CAMe, mañana domingo 15 de febrero, el programa Hoy No Circula no aplica, por lo que los automóviles de todos los engomados, colores y terminación de placas podrán circular con normalidad.

Calidad del aire mejoró en el Valle de México para el domingo

La decisión se tomó después de una mejoría en la calidad del aire para mañana y se muestran mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, reportó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

“Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país”, explicó.

¿De cuánto es la multa por circular en contingencia ambiental en CDMX?

En la CDMX existen sanciones económicas para aquellas personas que no respeten lo establecido con la activación de la contingencia ambiental, por lo que la multa por circular en día restringido va desde las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular en su Artículo 45 estipula que la multa por circular con vehículos automotores en un día que tengan restringida la circulación será de 20 a 30 veces la UMA.

Actualmente, la UMA es de pesos, por lo que la multa por circular en un día restringido por la contingencia ambiental será de los 2 mil 346 a los 3 mil 519 pesos.

