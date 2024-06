Arranca la temporada de luciérnagas 2024 en bosques del Edomex

¡Atención amantes de la naturaleza! Ya arrancó la temporada de luciérnagas 2024 en los bosques del Estado de México (Edomex). El espectáculo puede verse en el Ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Amecameca.

Fuerza Informativa Azteca visitó la zona de los volcanes, desde donde se ve el imponente volcán Popocatépetl, también conocido como “Don Goyo”. Los turistas deben caminar por la zona boscosa donde es seguro ver a las luciérnagas.

¿Qué se siente ver a las luciérnagas?

Guadalupe Pérez visitó la ruta de las luciérnagas. Caminó entre la noche estrellada. Para ella, ver estos insectos de luz es una experiencia inigualable.

“Es volver a vivir, como decía mi esposo, de niños, verdad, ya tenemos nuestros añitos, pues vuelve uno a vivir la infancia, la infancia es algo muy bonito”, dijo Guadalupe Pérez.

Para Octavio Hernández, otro visitante, la experiencia le hizo vibrar, ya que donde vive no hay luciérnagas. Alberta también caminó en la ruta y coincidió en que desde niña no las había vuelto a ver. Tiene como unos 80 años que no las ve.

¿Quieres recorrer la ruta de las luciérnagas?

Tú también puedes disfrutar la experiencia este verano en Estado de México y recorrer la ruta de las luciérnagas. La temporada ya comenzó y termina a finales de agosto. Los operadores ya están más que listos para recibir a los turistas en los ecoparques de: