“Me lastimó”: Señalan de acoso a Tenoch Huerta por segunda ocasión

El actor mexicano Tenoch Huerta, quien recientemente ya tiene un señalamiento de acoso contra la saxofonista María Elena Ríos, ahora tiene una segunda acusación, ahora por parte de la actriz Fernanda Tosky.

La artista retuiteó un mensaje en el cual compartían la denuncia hecha por Ríos, quien además hace unos años sufrió un ataque con ácido en el rostro. Tosky expresó que también sufrió abusos por parte del actor de la cinta “Güeros”.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y reparto, en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Sólo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, escribió la artista.

Twitter @FernandaTosky.

Después de la publicación de este mensaje en su cuenta de Twitter, Fernanda Tosky recibió diversas muestras de apoyo. Sin embargo, también algunos usuarios de la misma red social expresaron críticas por realizar este señalamiento años después de lo sucedido.

Ante ello, Fernanda expresó que con su edad ahora cuenta con herramientas para enfrentar estas situaciones.

“Ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias. Así que no es contar una aventura por el parque, es hablar de tu sexualidad”, escribió la actriz.

Señor. Me costó 3 años contarle a mis amigas, imagínate. 7 años después porque ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias.

Así que no es contar una aventura por el parque es hablar de tu sexualidad — Fernanda tosky (@FernandaTosky) June 13, 2023

¿Qué pasó con Tenoch Huerta?

Tenoch Huerta publicó ayer un mensaje en el cual asegura que los señalamientos de Elena Ríos son falsos. En su sección de Historias en su perfil de Instagram, el histrión de cintas como “Black Panther: Wakanda Forever” señaló que sí tuvo una relación con la saxofonista, la cual fue consensual.

Sin embargo, meses después de terminar su relación, “Elena empezó a malinterpretar nuestras interacciones tanto de forma privada domo enfrente de grupos de amigos mutuos”.

El fin de semana pasado, Elena Ríos señaló a Huerta como “depredador sexual”. Por su parte, el actor mexicano agregó que desde hace unos meses contrató una defensa legal para proteger su reputación y “refutar estas acusaciones irresponsables y falsas”.