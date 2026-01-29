Doble ejecución en Iztapalapa: Balean a dos hombres en barbería “Barber Bros"; cae posible sicario

Un ataque directo sembró el terror en la alcaldía Iztapalapa. Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de una barbería, lo que desató una intensa movilización policiaca que culminó con la detención de uno de los presuntos sicarios.

Los hechos ocurrieron la tarde del 27 de enero en el establecimiento conocido como “Barber Bros”, ubicado en la calle Puentetitla, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón (limítrofe con Estrella del Sur); sin embargo, la Secretaría de Seguridad (SSC CDMX) recién emitió una actualización del caso.

El ataque en barbería de Iztapalapa: Iban por "El Jorgito"

De acuerdo con los reportes, sujetos armados irrumpieron en el local y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas. Aunque los primeros informes señalaban un herido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmó que el saldo final fue de dos hombres sin vida, de 40 y 26 años de edad.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como “El Jorgito” (el joven de 26 años), quien presuntamente contaba con antecedentes penales, y su primo de 40 años.

La fuga: De moto a taxi

Tras la doble ejecución, los agresores intentaron despistar a las autoridades. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente analizaron las cámaras de videovigilancia y descubrieron su modus operandi: huyeron inicialmente en una motocicleta, la abandonaron metros adelante y continuaron su escape a bordo de un taxi.

Gracias al cerco virtual, policías en campo implementaron un operativo de rastreo en la zona. Fue en el cruce de la calle Dibujantes y la avenida Canal de Apatlaco, en la colonia El Triunfo, donde ubicaron a un sujeto de 20 años a bordo de una motocicleta que coincidía con las características del reporte.

Al marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, le aseguraron:



40 dosis de aparente marihuana.

de aparente marihuana. Un teléfono celular.

La motocicleta implicada.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por delitos contra la salud y su probable participación en el homicidio doloso de los dos hombres en la barbería.