VIDEO: Atropellan a migrantes en Brownsville, Texas; hay 8 muertos

Un sujeto atropelló a un grupo de migrantes que se encontraban afuera de un albergue ubicado en Brownsville, Texas, lo que causó la muerte de al menos ocho personas y por lo menos 15 están lesionadas.

Martin Sandoval, agente de información pública de la Policía de Brownsville, indicó a la cadena CNN que alrededor de las 8:30 recibieron el reporte de un accidente en North Minnesota Avenue en el que estaba involucrada una camioneta Range Rover gris.

A través de redes sociales circulan videos del momento del accidente, en algunos se observan a los migrantes tirados en el suelo, algunos con lesiones en sus extremidades, mientras que otras personas les brindan apoyo.

🚨ADVERTENCIA, IMÁGENES SENSIBLES🚨



Un sujeto atropelló a un grupo de migrantes en Brownsville, #Texas. La cifra preliminar es de 7 fallecidos y 15 lesionados.



Aún no se sabe si el conductor iba borracho o fue adrede. pic.twitter.com/2VGEAbbSc5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 7, 2023

Medios locales reportaron que los migrantes se encontraban en una parada de autobús cuando fueron atropellados por un sujeto a bordo de su vehículo, cuya identidad se desconoce hasta el momento; únicamente se sabe que es un hombre hispano.

El lugar donde ocurrió el accidente está frente a un refugio de personas sin hogar en el que también llegan personas migrantes, conocido como Centro Ozanam. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, reportó Martin Sandoval, agente de información pública de la Policía de Brownsville.

Detienen a sujeto por atropellar a migrantes en refugio de Brownsville, Texas

El Departamento de la Policía de Brownsville indicó que por el accidente con migrantes cerraron calles aledañas y dio a conocer que se logró detener al presunto responsable, quien fue trasladado a un hospital en donde recibe tratamiento y se le realizarán las pruebas para verificar si consumió alcohol o drogas.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el sujeto arrolló al grupo de migrantes que se encontraban afuera del refugio. Aunque testigos recogidos por CNN indicaron que el sujeto de la camioneta se pasó el semáforo rojo y subió a la banqueta en donde se encontraban las víctimas.

Más tarde, se reveló el video del momento exacto en que el conductor embistió a los migrantes que esperaban afuera del albergue. En la grabación se observa que el vehículo se mueve a gran velocidad y atropella a más de 10 migrantes, quienes quedan tirados en la banqueta, mientras el resto lejos del lugar del incidente.

⚠️Revelan el momento exacto en el que los migrantes fueron arrollados.⚠️



El Departamento de la Policía de #Brownsville indicó que el sospechoso fue detenido y se encuentra en un hospital local, donde es atendido.



Los detalles --------> https://t.co/IvrCMb2kTH pic.twitter.com/M4hBPfqxSG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 7, 2023

“Varios inmigrantes entre los muertos. La Patrulla Fronteriza confirma las identidades y tan pronto como tengamos más, actualizaremos”, dijo Sandoval a la cadena CNN. En tanto, la policía de Brownsville investiga la situación con ayuda de la Patrulla Fronteriza.