VIDEO: Policías y mototaxistas de Texcoco se enfrentan a golpes

Una riña entre policías de Seguridad Pública de Texcoco, Estado de México (Edomex) y mototaxistas fue captada en la comunidad de San Bernardino y se hizo viral en redes sociales.

La pelea ocurrió a la hora de la salida de alumnos de una primaria cuando los uniformados y los mototaxistas se dieron con todo y a golpes y patadas, trataron de arreglar una diferencia.

Miguel Ángel Juárez, mototaxista de Texcoco relata que uno de sus compañeros “se hizo de palabras con los oficiales que estaban aquí obstruyendo el paso para que no circularan la vialidad… Al parecer los oficiales agredieron verbalmente al muchacho, al compañero que no pasara por aquí y les dijo es que voy a dejar un pasaje como no voy a pasar, al tanto ya empezaron a decirle de palabras y uno de los oficiales con la macana le golpeó la pierna al compañero”.

Mientras que Adrián Trápala, director de la Policía en Texcoco señaló que sus compañeros “a una solicitud de la delegación por su festividad, crearon un circuito para lograr que no se atorara el tráfico… Los compañeros fueron a cubrir ese servicio, pero desafortunadamente no dejan pasar unos mototaxistas, les aventaron los mototaxis y se pusieron muy agresivos con ellos y los empezaron a golpear”.

En la trifulca, una uniformada cayó al piso y la pelea siguió por varios minutos, de acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales.

Tres heridos y tres detenidos deja trifulca en Texcoco

La calle Morelos en la zona centro de la comunidad de San Bernardino, fue justo en este sitio donde se originó la trifulca, hasta este punto llegaron más uniformados para apoyar a sus compañeros. Pero también llegaron más mototaxistas; uno de ellos presuntamente intentó desarmar a uno de los policías de Texcoco

Adrián Trápala, director de la Policía de Texcoco relató que un oficial “no permitió que se llevaran su arma y es el que está ahorita en el hospital, que es el que está más dañado por que una de estas personas estaba muy agresiva y después lo secundaron otros dos más que ahorita están siendo puestos a disposición de la fiscalía”.

SE ARMÓ EL TIRO🚨



Policías municipales se enfrentaron a golpes con mototaxistas tras una supuesta detención arbitraria en la feria patronal, en #Texcoco #Edomex, tres oficiales resultaron lesionados y tres personas fueron detenidas. pic.twitter.com/PvEOXyXfOb — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 25, 2022

Una habitante de la zona, de nombre Nohemí relató su versión de los hechos:

“El muchacho le dijo que, pues se iba a retirar pero que le permitiera tantito, el señor… Agarra y le pega, el muchacho pues se sacó de onda y el señor se pudo muy déspota y ya entonces empezaron agredir al muchacho, al ver eso venían pasando sus compañeros y pues se les hizo injusto porque le están pegando pues también ellos se pusieron al tú por tú con el policía”, relata.

Finalmente, tres policías municipales resultaron lesionados y el mismo número de mototaxistas fueron puestos a disposición del ministerio público donde inició una carpeta de investigación.