Fortalece Tienda de Productos Rurales economía del campo

La Dirección de Desarrollo Rural y Pymes celebró el segundo aniversario del proyecto Tienda de Productos Rurales, que ha demostrado un crecimiento sólido y sostenido, se consolida como un programa estatal clave para promover el emprendimiento, la autosuficiencia y el desarrollo económico de las comunidades rurales de Tamaulipas.

El director de la dependencia, Hirán Gutiérrez Pérez, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores destacó que este esfuerzo ha sido posible gracias a la visión humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, cuyas políticas han impulsado el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, especialmente a las familias y comunidades del campo tamaulipeco.

“Seguimos las directrices de nuestro gobernador, quien nos ha encomendado buscar en los municipios rurales todos aquellos emprendimientos con potencial para comercializarse. Eso es lo que estamos haciendo, y los resultados hoy hablan por sí mismos”, afirmó Gutiérrez Pérez.

Asimismo, reconoció el impulso del secretario Varela Flores, quien ha promovido activamente la integración de más productores a los esquemas de comercialización.

La Tienda de Productos Rural se ubica en la planta baja de la Torre Bicentenario y ofrece productos 100% artesanales.|Dirección de Desarrollo Rural y Pymes Tamaulipas.

¿Quienes participan en la Tienda de Productos Rurales?

Desde su arranque, el proyecto ha tenido un crecimiento notable, iniciamos con 19 emprendedores, actualmente tenemos 56 emprendedores, con 335 productos a la venta de 20 municipios del estado, entre ellos Aldama, Antiguo Morelos, Cruillas, Güémez, Jaumave, Soto la Marina, Mante, Tula, Miquihuana, Nuevo Morelos y Victoria, entre otros.

La Tienda de Productos Rurales se ubica en la planta baja de la Torre Bicentenario y ofrece productos 100% artesanales y de alta calidad, entre los que destacan: chile piquín, mezcales, pemoles, empanadas, miel, aceite de oliva, productos lácteos, jugos de cítricos, huevo de patio, productos elaborados a base de sábila en diferentes presentaciones y orégano, entre otros.

Hay pláticas con los municipios de Camargo, El Mante y Tula para establecer nuevas Tiendas de Productos Rurales.|Dirección de Desarrollo Rural y Pymes Tamaulipas.

¿Abrirán más Tiendas de Productos Rurales en otros municipios de Tamaulipas?

Gutiérrez Pérez informó que se encuentran en pláticas con los municipios de Camargo, El Mante y Tula para establecer nuevas tiendas rurales, ya que dichas administraciones comparten la visión de aterrizar este proyecto en sus localidades.

Además, destacó el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo, quienes han colaborado en la formalización de emprendedores mediante el registro de marca, etiquetado y cumplimiento de normativas nutrimentales.