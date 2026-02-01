Transportistas de Puebla convocan a paro total; más de 20 mil unidades dejarán de circular: ¿Qué día?

Transportistas de Puebla convocaron a un paro total del servicio , lo que provocaría que más de 20 mil unidades de transporte público y taxi dejen de circular en distintos puntos del estado el próximo martes 3 de febrero, afectando la movilidad de miles de usuarios.

El paro de transportistas en Puebla fue planteado como una medida preventiva ante la aplicación de sanciones por no acreditar la revista vehicular , ya que los concesionarios advierten que salir a trabajar podría derivar en multas elevadas y el retiro de unidades del servicio.

¿Por qué los transportistas de Puebla decidieron no salir a trabajar?

De acuerdo con representantes del sector, los transportistas de Puebla señalan que una parte importante de los concesionarios no logró acreditar la revista vehicular, principalmente por las exigencias de renovación de unidades con más de 10 años de antigüedad.

Explican que el costo de un autobús nuevo es elevado y que no existe disponibilidad suficiente en el mercado para cumplir con el reglamento en el corto plazo.

Además, aseguran que los trámites para modificar el tipo de unidad, se encuentran bloqueados, lo que deja a muchos transportistas sin opciones viables para regularizarse y seguir operando con normalidad.

¿Cuántas unidades dejarían de circular por el paro de transportistas en Puebla?

Las estimaciones del propio sector apuntan a que más de 20 mil unidades del transporte colectivo y de taxi podrían suspender servicio si se concreta el paro de transportistas en Puebla. Esta cifra incluye rutas urbanas, suburbanas y regionales.

Organizaciones de transportistas en distintas regiones del estado, como zonas de la capital y municipios del interior, han manifestado respaldo a la convocatoria, lo que ampliaría el impacto del paro en la movilidad diaria.

¿Qué dicen los transportistas sobre las sanciones?

Los transportistas de Puebla afirman que las sanciones previstas incluyen multas que podrían alcanzar los 25 mil pesos, además del posible retiro de unidades que no cuenten con placas o documentación actualizada. Señalan que el paro no es una protesta formal, sino una decisión para evitar ser infraccionados.

Insisten en que la situación se agrava porque el sector lleva años sin ajustes en las tarifas, lo que limita la capacidad económica de los concesionarios para cumplir con los nuevos lineamientos en el plazo establecido.