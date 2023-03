En videos tomados por ciudadanos, captan el momento en que se puede ver cómo un tigre de bengala anda de paseo en las calles del municipio Parácuaro, Michoacán.

Como si fuera algo normal, una persona sacó de paseo a un tigre de bengala, en el toldo de una camioneta, sin ningún tipo de protección; solamente se puede apreciar un lazo atado en el cuello del animal.

Tigre de bengala pasea sobre camioneta en Parácuaro, Michoacán

Los ciudadanos que pudieron presenciar el paseo del tigre de bengala, consideraron que es un peligro para la sociedad, si no existen las medidas de seguridad necesarias para llevarlo a cabo.

Ciudadanos de Michoacán temen por su seguridad

Uno de los ciudadanos que fue testigo del animal exótico, declaró al respecto:

“No cualquiera puede tener un tigre de bengala. Da un paseo, en las narices de la sociedad y de la policía, quienes no hacen nada”.

FIA

No es el primer paseo del tigre de bengala

Este no ha sido el primer paseo del tigre de bengala; ya había sido exhibido de esta manera en otras ocasiones, en el municipio de Parácuaro, Michoacán.

Según las autoridades municipales, el dueño del tigre de bengala se dedica a la crianza de este tipo de animales, pero dijeron desconocer si cuenta con los permisos necesarios para realizar dicha actividad.

FIA

Dicen conocer al dueño del animal exótico

Una persona dijo conocer al dueño del tigre de bengala y también que habló con él sobre sacar de paseo al animal exótico:

“Sí le he dicho, yo platiqué con él; dice que no hace nada, que lo trae bien amarrado, que no anda suelto, que anda amarrado con una cadena”.

Sin embargo, la preocupación de la sociedad por el tigre de bengala, es recalcada por otra persona:

“Se debe tener más conciencia. Simplemente pone en riesgo a las familias que lo saque a pasear. Y aparte no es normal este tipo de situaciones. No sé a quién le corresponda poner algo de orden.”

Multas por tráfico de animales exóticos

La Ley General de Vida Silvestre, refiere el pago de multas que van de los $10 mil pesos hasta los 10 millones de pesos, por participar en el tráfico de animales exóticos.

En tanto que el código penal del estado de Michoacán en el al artículo 309 y 311, señala que quienes cometan el delito de crueldad animal e inflija daño físicom se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 50 a 500 días de multa.