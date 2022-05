“No soy malo": Se disculpa joven que amenazó atacar escuela en Tijuana

Alumnos de la preparatoria Lázaro Cárdenas en Tijuana, Baja California sentían temor luego de que un estudiante los amenazara con detonar explosivos en el plantel, por lo que pidieron se tomaran medidas más severas para protegerlos de este tipo de amenazas; ante la presión, el joven envió un mensaje en el que se disculpa por lo ocurrido y asegura que se trató de una broma que se salió de control.

María Ramírez, estudiante del plantel relata porque piden más severidad en las sanciones contra quienes cometan este tipo de “bromas” de mal gusto: “Sí, porque, puede que manden al psiquiatra a la persona y decir está bien, pero una persona no puede estar bien en tan poco tiempo para que la vuelvan a mandar a la escuela, se tiene que tener un proceso largo para que pueda estar bien mentalmente y emocionalmente para poder convivir con más personas”

Ante la reacción de los padres de familia y directivos del plantel, el joven publicó en rede sociales otro video ofreciendo disculpas y aclarando que todo fue una broma.

“Todo fue una broma respecto a los vídeos, una broma que se salió de control, estoy consciente que no debió haberse realizado, por eso mismo necesito dar una disculpa no solo al plantel, sino a toda Tijuana . Se dice que soy una mala persona pero no soy una mala persona, soy rescatista de animales que está dispuesto a ayudar a las personas y a quien lo necesite, soy un joven de 15 años que cometí un error”, admite el joven que amenazó hace unos días con detonar explosivos en la escuela.

En ese sentido, estudiantes han denunciado que hace menos de una semana se tuvo otro incidente similar, donde otro alumno amenazó con realizar un tiroteo, por lo que directivos de la preparatoria comentaron que ya tomaron acciones al respecto.

Medidas contra joven que lanzó amenazas

Carlos Eslava Carrillo, director del plantel escolar explicó algunas de las medidas que se están tomando ante este tipo de acciones:

“El alumno, puedo decir que al momento está fuera de la escuela, se está concentrando en su integridad psicológica, va a llevar un tratamiento en ese sentido y va a ser referido a manos externas. Este semestre va a continuar fuera de la escuela y vamos a esperar las recomendaciones de autoridades de salud. Derivado de esta situación, se tiene que llevar a cabo una revisión completa de los protocolos de seguridad”, indicó el directivo.

En tanto, la Dirección de la Preparatoria hace un llamado a los padres de familia para que acudan a las citas que como institución educativa promueven para dialogar acerca de sus hijos y con ello trabajar en conjunto en beneficio del desarrollo académico y emocional de los estudiantes .