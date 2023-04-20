Niño en Estados Unidos muere por intentar el “Benadryl Challenge” en TikTok

Un niño de 13 años de edad murió en Estados Unidos después de supuestamente intentar un reto en TikTok que consiste en tomar varias pastillas de Benadryl, un medicamento de venta libre que sirve para combatir alergias.

Jacob Stevens, de Ohio había intentado ingerir varias píldoras de la medicina que, presuntamente, crearía alucinaciones. Sin embargo, según sus padres que hablaron con un medio local, el joven estuvo internado por una semana y conectado a un respirador artificial antes de morir.

Ya en el año 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, lanzó una advertencia para que las personas no intentaran el Benadryl Challenge. En esa ocasión, la dependencia norteamericana señaló que el uso de altas dosis de Benadryl fuera de las recomendaciones puede provocar “serios problemas en el corazón, ataques, como e incluso la muerte”.

A través de #TikTok, los "#coyotes" no sólo publicitan sus servicios, sino también ofrecen consejos a quienes buscan el "sueño americano".



¡No te arriesgues! Si quieres migrar, sigue los proceso que #EU tiene a tu disposición.https://t.co/gj5QS5NsHT pic.twitter.com/Ovs22nsYZb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

¿Qué es el Benadryl y para qué sirve?

El Benadryl, cuya sustancia activa es la difenhidramina, es utilizado para aliviar en enrojecimiento, picazón y lagrimeo de ojos, así como los estornudos y flujo nasal causados por alergias, fiebre del heno o el resfriado común, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En un comunicado emitido por el laboratorio fabricante del Benadryl, la empresa Johnson and Johnson señaló que este medicamento debe ser usado sólo conforme lo indican las instrucciones de la caja. Agregó que trabajan en conjunto con TikTok para eliminar contenidos que fomenten este tipo de retos.

En menor medida, esta medicina también es empleada para aliviar tos derivada de irritaciones de la garganta, así como para tratar el mareo por movimiento y hasta el insomnio, además de controlar movimientos anormales de pacientes en primeras etapas del síndrome de Parkinson.

La Biblioteca Nacional de Medicina advierte que este medicamento alivia los síntomas antes mencionados, pero no trata sus causas. Además, señala que no debe ser utilizado para inducir el sueño a los niños.

#EstadosUnidos asegura que #TikTok es el arma de #espionaje más peligrosa construida hasta ahora y exigen que sea #prohibida



El 'doomscrolling' es un problema, pero para ellos, eso y los retos virales, son lo de menos...



Una nota de Marco Morales (@morferro) pic.twitter.com/2MKhnaHCEy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

¿Qué efectos secundarios causa el Benadryl?

Algunos de los efectos secundarios del Benadryl, o de la difenhidramina, pueden ser sequedad en la boca, nariz y garganta, así como somnolencia y mareos. Otros efectos son:

Náusea.

Vómitos.

Pérdida de apetito.

Estreñimiento.

Aumento de congestión torácica.

Dolor de cabeza.

Debilidad muscular.

Excitación.

Nerviosismo.

En caso de presentar problemas de la vista, así como dificultad o dolor al orinar, es necesario contactar al médico más cercano para tratar estos efectos secundarios por emplear el Benadryl.

