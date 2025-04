VIDEO | Tiktoker desata debate: ¿Niños mexicanos con mejor inglés que los de EU?

María Fredette, una generadora de contenido estadounidense, ha generado polémica y un intenso debate luego de afirmar que el vocabulario en inglés de los niños mexicanos es superior al de los niños de Estados Unidos. Conoce los detalles de su video viral y las reacciones desatadas por el video.

¿Qué dijo María Fredette sobre el inglés de los niños mexicanos?

La “tiktoker” dijo que los menores de México tienen una mayor fluidez, además de capacidad para entablar conversaciones complejas en idioma inglés, que los mismos niños estadounidenses: “¿Alguien me puede contestar una cosa? Es algo que yo noté viviendo en México y viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué los niños de México hablan mejor que los niños de Estados Unidos? “, fue el planteamiento inicial en el video de Fredette, que ya cuenta con cientos de miles de reproducciones, llamó la atención de internautas tanto de Estados Unidos como de México.

Según la creadora de contenido, su observación está basada en sus experiencias personales: “Hablo de que cuando yo hablo con un niño aquí en Estados Unidos, siento que hablan como si fueran bebés. Cuando yo hablo con los niños de México, pueden mantener una conversación“.

La generadora de contenido explicó que ha vivido en ambos países, por lo que ha podido comparar directamente la manera de comunicarse de los menores de ambos países.

Por si esto no fuera suficiente, María Fredette también señaló que esto no solo se limita al lenguaje, sino que también a la capacidad de atención y al uso del vocabulario: “Los niños aquí, su atención es tan corta y su vocabulario es muy poco comparado con un niño de México. Es que no sé cómo explicarlo, pero yo puedo mantener una conversación con un niño de la calle vendiendo dulces, que con un niño en una escuela aquí, misma edad, pero no hablan igual”.

Tiktoker enciende la polémica: ¿Inglés de niños mexicanos mejor que el de niños de Estados Unidos?

Al respecto de su percepción acerca del sistema educativo en Estados Unidos, la tiktoker añadió: “El niño de México siempre habla como si fuera adulto y nomás me quedo pensando por qué Estados Unidos siempre dice que somos el mejor país, que tenemos las mejores escuelas, pero yo siento que eso no es verdad. Bueno, yo sé que eso no es verdad”.

Al final, Fredette deja una reflexión en la que muestra admiración por la crianza en México: “Digo todo eso porque yo creo que los niños aquí en Estados Unidos pueden aprender bastante de los niños de México. Y quisiera saber qué es lo que están enseñando a los niños en las escuelas de México, o en sus casas, ¿qué están enseñando a sus niños? Que hablan como si fueran adultos… Los adultos aquí hablan con sus niños como si fueran bebés, como -oh, one shoe-, y en México hablan como adultos”.

“Ofendí a muchos pero ni modo es mi opinión": Tiktoker estadounidense

En un segundo video, María Fredette, respondió algunas de las principales reacciones y comentarios desatados por su primer video y al respecto dijo que: “ofendí a bastantes personas por mi opinión, iba a borrar el video porque no quería hacerles sentir mal, pero no, el punto es: hay que aprender de eso, hay que ver cómo estamos hablando con nuestros hijos; también hay que preguntar -qué están aprendiendo en las escuelas-, pero bueno bastante razones correctas de los comentarios, y sí mi gente, es mi experiencia y es mi opinión”.