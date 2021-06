Tiktokers muestran Feria de Chapultepec, tras casi dos años abandonada

Un grupo de tiktokers consiguió entrar a las instalaciones de la Feria de Chapultepec, la cual está cerrada desde hace casi dos años, y publicaron los videos de lo que encontraron en su interior.

En el primer video, se ve la icónica Montaña Rusa que funcionó por más de 50 años, además del piso y algunos edificios completamente deteriorados, con polvo y basura en la mayor parte de las instalaciones.

En un segundo video, el grupo de tiktokers camina por debajo de la estructura de la Montaña Rusa.

“Algo me dice que voy a encontrar algo aquí. Siento una extraña sensación de atracción”, declaró el usuario @arturobrews.

Entre las respuestas de sus seguidores, se observan comentarios que les piden que se dirijan a la Casa del Terror, considerada como una de las más tenebrosas del país y que, de acuerdo con leyendas urbanas, hubo algunas personas que nunca salieron.

En uno de los videos, @arturobrews dijo que aparentemente todas las entradas estaban bloqueadas con candados, y posteriormente uno de sus amigos encuentra una entrada abierta.

“Tuve que ir por mis amigos para que me acompañaran, la verdad no me atrevo a entrar solo a este lugar abandonado, y mucho menos si no hay luz”, dice el tiktoker.

Una vez dentro del juego, se observan placas con nombres y posteriormente en un último video, el usuario describe que una vela, que parece estar sobre un altar, se movió. Los videos en total superan las 400 mil reproducciones.

¿Desde cuándo está cerrada la Feria de Chapultepec?

La Feria de Chapultepec cerró sus puertas el 28 de septiembre de 2019, tras más de 50 años en operación, por un accidente registrado en el juego Quimera.

En este juego, uno de los vagones se descarriló tras salir del último bucle de la atracción, cayendo a una altura de aproximadamente 10 metros de altura y provocando la muerte de dos pasajeros que se impactaron contra la estructura mientras el vagón caía.

Los jóvenes, de 18 y 23 años de edad, perdieron la vida de forma instantánea, mientras que otras dos mujeres resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al hospital.

Se espera que para la segunda mitad del 2022, el recinto abra sus puertas bajo el nombre de Aztlán, un proyecto conjunto del gobierno de la Ciudad de México y la empresa Mota Engil S.A.P.I de C.V. y Thor Urbana Capital S. de R.L. de C.V.

Este proyecto contará con una inversión inicial de tres mil 600 millones de pesos y contará con una parte de juegos mecánicos y otra de realidad virtual, además de que se desmantelará la icónica Montaña Rusa y su estructura se aprovechará para algunos de los nuevos escenarios.

