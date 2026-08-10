Precio del dólar hoy en México: así cierra el billete verde y la Bolsa Mexicana de Valores

Este lunes 10 de agosto, el precio del billete verde se apreció frente al peso mexicano, mientras que los principales índices bursátiles, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerraron en números rojos ante el conflicto que persiste en el estrecho de Ormuz; ¿en cuánto quedó el dólar hoy?

Bolsa Mexicana de Valores cierra este lunes en números rojos; ¿por qué?

La Bolsa Mexicana de Valores abrió este lunes con pérdidas mientras los inversionistas aguardaban los datos de inflación de Estados Unidos. Pese a esto, se registró una jornada con altibajos que finalmente finalizó en números rojos.

El principal índice accionario, el S&P/BMV IPC cerró con 66,438.58 puntos, que representa una caída del 0.75 %, en comparación con el viernes 7 de agosto; mientras que el volumen de operación se quedó en 97.2 millones de títulos.

Caída de Wall Street hoy lunes 10 de agosto

Al no concretarse la reapertura del Estrecho de Ormuz, aumentó este lunes la preocupación entre los inversionistas ante la posibilidad de que las restricciones al suministro de energía se prolonguen, lo que impulsaría nuevamente los precios internacionales del petróleo.

En medio de esta expectativa, los principales índices bursátiles cerraron en rojo:

El S&P 500 bajó al 0.06 % y terminó la jornada en 7,753.12 puntos, el Nasdaq cayó un 0.32 %, y cerró en 26,605.36 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0.11 %, a 53,976.04 puntos.

Precio del dólar hoy en Banco Azteca 10 de agosto

Ante las tensiones geopolíticas, el dólar estadounidense logró reposicionarse un 0.10%, por lo que la semana abrió con pérdidas para el peso mexicano.

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que el tipo de cambio finalizó en 17.14 pesos frente al dólar, lo que representa una caída del 0.02 por ciento respecto a su último cierre.

En Banco Azteca, la compra del dólar está a 15.70 o 16 pesos, dependiendo de la sucursal, mientras que la venta se queda en 17.89 pesos.

La compra de euros se ubica en 18.95 pesos, y a la venta se queda en 22.34 pesos mexicanos.