Tiroteo durante funeral en Salt Lake City, EU deja al menos dos muertos y varios heridos

Un tiroteo en Salt Lake City , Utah, dejó al menos dos personas muertas y varios heridos la tarde del miércoles 7 de enero de 2026, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un lugar de reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Día s, donde se llevaba a cabo un funeral, según autoridades policiales y medios locales.

BREAKING: 2 killed, 3 injured in shooting near Church of Jesus Christ of Latter-day Saints chapel on Redwood Road in Salt Lake City, Utah; massive police response — Citizen https://t.co/vVi9ccWUFV pic.twitter.com/Q27wLjb735 — Rapid Report (@RapidReport2025) January 8, 2026

La policía de Salt Lake City indicó que el sospechoso responsable no ha sido detenido y que continúa prófugo, mientras que los servicios de emergencia atendieron al menos ocho víctimas, entre ellas las dos que fallecieron a causa de sus heridas.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Salt Lake City?

Según el reporte de Reuters, el tiroteo se registró en el estacionamiento de la iglesia, donde familiares y miembros de la comunidad estaban reunidos por un funeral.

El fuerte despliegue de vehículos de emergencia fue captado en videos desde el lugar, con numerosas luces intermitentes y la presencia de personal médico atendiendo a los heridos en el sitio.

#Update #Shoøting #SaltLakeCity 660 North Redwood Rd. SLC Police and multiple agencies from around the Salt Lake Valley responded to reports of a #shoøting at an #LDSChurch. There was a funeral and an altercation took place then #shøts were fired. Officials have confirmed at… pic.twitter.com/hYgOLglEKJ — SLCScanner (@SLCScanner) January 8, 2026

Las autoridades han mantenido activa la búsqueda del sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, y pidieron a la comunidad que aporte información si alguien tiene datos que puedan ayudar en la investigación.

Respuesta de la policía y autoridades de Salt Lake City

La policía indicó que no hay detalles confirmados todavía sobre el motivo del ataque y que las investigaciones se encuentran en curso, con agentes revisando evidencia y entrevistas a testigos.

Las autoridades de Salt Lake City han establecido alertas de seguridad en áreas cercanas mientras la búsqueda del sospechoso continúa, e instaron a la población a colaborar y mantener precaución.

Hasta ahora no se han reportado detenciones relacionadas con el tiroteo, y la oficina del alguacil trabaja en coordinación con otras agencias para esclarecer los hechos.

BREAKING: 2 killed, 8 victims total after shooting during funeral at Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah — police https://t.co/3YeNcSfcHS pic.twitter.com/U7EniFihcG — Rapid Report (@RapidReport2025) January 8, 2026

Un ataque que conmociona a la comunidad en Salt Lake City

El tiroteo ocurrió durante una reunión comunitaria de carácter privado, lo que incrementó el impacto entre familiares y asistentes, quienes se encontraban en el lugar cuando comenzaron los disparos. Autoridades de Salt Lake City señalaron que el sitio fue asegurado de inmediato para permitir la atención de las víctimas y el levantamiento de indicios.

La policía indicó que se mantiene comunicación con líderes comunitarios mientras avanzan las investigaciones, debido a la sensibilidad del evento en el que ocurrió el ataque y al número de personas presentes al momento del tiroteo.