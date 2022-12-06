Desalojo de alumnos por amenaza de tiroteo en escuelas de Puerto Rico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, investigan una amenaza de tiroteo contra al menos dos escuelas, que activaron un plan de desolojo como medida de prevención.

La amenaza surgió en un chat entre alumnos y el caso se trabaja como una "amenaza a la vida" que incluye la evaluación de dónde proviene el amago, en cuál red social se realizó y la identidad de las personas involucradas, entre otros aspectos.

Los padres de los alumnos fueron notificados por ambos planteles para que fueran a recoger a sus hijos.

Los alumnos que planificaron el tiroteo ya fueron identificados. Uno fue entrevistado y aguardan por hacer lo mismo con el segundo.

Las alegaciones involucran a supuestos alumnos de secundaria que estaban planificando un aparente tiroteo, de acuerdo con capturas de pantalla de varias conversaciones. En ellas, varias personas no identificadas oficialmente discuten sobre la planeación de un tiroteo.

Que cabr**. Y que él y yo íbamos a hacer un tiroteo. En las dos escuelas, en la tuya y la mía. Ya lo teníamos to’ planea’o.

Los mensajes fueron descubiertos por una alumna que alertó a un maestro, dio parte a la dirección y se activó el protocolo de seguridad, lo que provocó un operativo de desalojo de cientos de alumnos en ambos planteles.