El mercado energético mundial enfrenta un cambio histórico, esto luego de que Emiratos Árabes Unidos anunciara su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, a partir del 1 de mayo de 2026, según informó su agencia estatal WAM.

La decisión, que también incluye su retiro del grupo ampliado con países como Rusia, representa un duro golpe para uno de los bloques energéticos más influyentes del mundo.

#IMPORTANTE | Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP y OPEP+ a partir del 1 de mayo, tras casi 70 años de membresía.



La decisión busca aumentar su producción y exportaciones, debilitando al bloque liderado por Arabia Saudita en medio de la volatilidad energética… pic.twitter.com/O8fqiDbFB0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿Por qué Emiratos Árabes deja la OPEP?

De acuerdo con el gobierno emiratí, la salida del grupo responde a una estrategia económica de largo plazo enfocada en fortalecer su producción energética y diversificar inversiones. Sin embargo, analistas señalan otros factores clave como a tensiones internas con países como Arabia Saudita, a las diferencias sobre cuotas de producción petrolera, y al contexto geopolítico complejo en Medio Oriente.

Cabe señalar qu la medida ocurre en medio de una crisis energética global, además de las tensiones en rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del petróleo mundial.

¿Qué impacto tiene en el mercado mundial?

La OPEP controla cerca de un tercio de la producción global de petróleo, por lo que la salida de uno de sus miembros más importantes podría:

Debilitar la capacidad del grupo para influir en precios

Generar mayor volatilidad en el mercado energético

Provocar cambios en la oferta global.

Expertos advierten que esto podría traducirse en variaciones en el precio del crudo, dependiendo de cómo reaccionen otros productores.

¿Afecta a México y al precio de la gasolina?

México, aunque no forma parte activa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sí está ligado al comportamiento internacional del petróleo; esto significa que:

Si el precio del crudo sube, la gasolina



Si hay sobreoferta, los precios podrían estabilizarse o bajar



El impacto no es inmediato, pero sí relevante para la inflación, transporte y costo de vida en el país.

La salida de Emiratos marca un momento clave en el equilibrio energético mundial; un movimiento que podría redefinir el papel de la OPEP en los próximos años.En un contexto de incertidumbre global, la gran pregunta es: ¿estamos ante el inicio de una nueva era en el mercado del petróleo que terminará impactando directamente tu bolsillo?