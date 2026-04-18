Tragedia en el Líbano: Hezbolá bajo la lupa tras ataque mortal contra cascos azules de la ONU

La tensión en el sur de Líbano ha escalado tras un ataque contra los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que al parecer fue realizado por Hezbolá y que ha conmocionado a la comunidad internacional.

Durante la mañana, una patrulla de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) fue blanco de una emboscada mientras realizaba labores críticas de desminado en la aldea de Ghanduriyah.

I strongly condemn Saturday’s attack on @UNIFIL_ during which one French peacekeeper was killed & another three were injured.



I extend my deepest condolences to the family, friends & colleagues of the fallen peacekeeper, and wish a full & fast recovery to the injured… — António Guterres (@antonioguterres) April 18, 2026

La cifra fatal fue un soldado de paz fallecido y tres heridos de gravedad, un hecho que pone nuevamente en jaque la seguridad de los cascos azules y la estabilidad de la región.

El papel de Hezbolá en la emboscada

Lo que inicialmente fue reportado por la misión como un enfrentamiento con "actores no estatales" ha tomado un matiz político y militar mucho más grave. Según la evaluación inicial de las autoridades internacionales, los responsables de abrir fuego contra el personal de la UNIFIL en Líbano fueron presuntamente integrantes de Hezbolá.

Al momento del ataque, los cascos azules se encontraban trabajando para reabrir rutas logísticas y restablecer la comunicación con posiciones aisladas, una labor humanitaria vital tras las recientes hostilidades, pero que se ha vuelto extremadamente peligrosa debido a la presencia de grupos armados que operan fuera del control estatal.

Tragically, one peacekeeper succumbed to his injuries and three others were injured, two of them seriously.



The injured peacekeepers have been taken to medical facilities for treatment. — UNIFIL (@UNIFIL_) April 18, 2026

Crímenes de guerra y violaciones a la Resolución 1701

La condena por parte del organismo internacional ha sido tajante y sin matices. La misión subrayó que los cascos azules en Líbano están protegidos por mandatos internacionales y que cualquier agresión directa contra ellos constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

‘La evaluación inicial indica que el fuego provino de actores no estatales, presuntamente Hezbolá. Estos actos pueden constituir crímenes de guerra. Exigimos al Gobierno del Líbano identificar y hacer rendir cuentas a los perpetradores’, señala el comunicado oficial.

Un escenario de riesgo extremo

Este ataque representa el tercer incidente mortal contra las fuerzas de paz en las últimas semanas. La presencia de los cascos azules en Líbano es el único muro de contención bajo la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbolá. Sin embargo, la hostilidad creciente dificulta la misión de paz.

Mientras los heridos reciben atención médica urgente en instalaciones especializadas, la ONU reitera la obligación de todos los actores de respetar el cese de hostilidades y garantizar la integridad de quienes arriesgan su vida para limpiar de explosivos el territorio libanés.