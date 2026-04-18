De la calma al terror: Un hombre desató un tiroteo y tomó rehenes en un supermercado de Kiev, Ucrania; hay 6 muertos

¡De terror! Un hombre armado desató una masacre en la ciudad de Kiev y se atrincheró en un súper. Entre las víctimas del tiroteo hay un niño de 12 años.

El cuerpo de una víctima es trasladado al lugar de un tiroteo en Kiev, Ucrania , el 18 de abril de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Escrito por: Viridiana Castillo

Con información de: Reuters

La ciudad ucraniana de Kiev vivió una tarde de pesadilla este sábado 18 de abril de 2026. Lo que parecía un día tranquilo se convirtió en un tiroteo que dejó seis personas fallecidas y 14 heridos en el distrito de Holosiivskyi.

El atacante, un sujeto nacido en Moscú en 1958, no se tentó el corazón y abrió fuego contra la gente que iba pasando antes de meterse a un súper a buscar refugio.

Pánico en el supermercado: 40 minutos de angustia

Todo empezó en la calle Demievskaya. El tipo traía una carabina y, según el ministro del Interior, Ihor Klymenko, les disparaba a las personas a quemarropa. Después de matar a cuatro civiles en plena calle, el sospechoso se metió a un supermercado y agarró rehenes.

Durante 40 minutos, una negociadora de nombre Valeriia intentó que el hombre entrara en razón, pero él no soltó ni una palabra. Al ver que no había de otra, las fuerzas especiales de la policía se lanzaron al operativo y abatieron al tirador. Por desgracia, una de las personas que estaban atrapadas dentro también perdió la vida.

¿Quién era el atacante y por qué lo hizo?

El presidente Volodímir Zelenski soltó datos fuertes: el sujeto tenía antecedentes penales y, antes de armar el tiroteo en Kiev, le prendió fuego al departamento donde vivía.

Aunque el Servicio de Seguridad de Ucrania ya lo investiga como un acto terrorista, todavía no se sabe bien qué pasó para que tomara la decisión de matar personas inocentes.

Esto es lo que se sabe del agresor:

  1. Origen: Nació en Moscú, pero vivió un buen tiempo en la zona de guerra de Donetsk.
  2. Era un ‘lobo solitario’: Sus vecinos dicen que era un hombre bien retraído, que apenas saludaba y no hablaba con nadie.
  3. Armado "legalmente": Usó una carabina registrada; incluso en diciembre de 2025 llevó sus papeles y certificados médicos para renovar el permiso.

Una tragedia que rompe el alma

Entre los heridos hay un niño de apenas 12 años que, tristemente, vio morir a sus papás en el ataque. Para la gente de allá, es el colmo:

Ya nos están matando con misiles, ¿y ahora también nos matan en la calle?’, dijeron a Reuters.

Las autoridades continúan investigando para saber si hubo alguien más involucrado en esta tragedia.

