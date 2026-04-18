De la calma al terror: Un hombre desató un tiroteo y tomó rehenes en un supermercado de Kiev, Ucrania; hay 6 muertos
La ciudad ucraniana de Kiev vivió una tarde de pesadilla este sábado 18 de abril de 2026. Lo que parecía un día tranquilo se convirtió en un tiroteo que dejó seis personas fallecidas y 14 heridos en el distrito de Holosiivskyi.
El atacante, un sujeto nacido en Moscú en 1958, no se tentó el corazón y abrió fuego contra la gente que iba pasando antes de meterse a un súper a buscar refugio.
🚨 Krwawy atak w kijowskiej dzielnicy Hołosijiwskiej. Jednostka specjalna KORD zlikwidowała terrorystę, który po strzelaninie na ulicy zabarykadował się z zakładnikami w supermarkecie Welmart. Bilans ofiar wzrósł do 6 osób zabitych. 🕯️— Czarne Niebo NEWS (@CzarneNieboNEWS) April 18, 2026
Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko… pic.twitter.com/I0VwWSjHE5
Pánico en el supermercado: 40 minutos de angustia
Todo empezó en la calle Demievskaya. El tipo traía una carabina y, según el ministro del Interior, Ihor Klymenko, les disparaba a las personas a quemarropa. Después de matar a cuatro civiles en plena calle, el sospechoso se metió a un supermercado y agarró rehenes.
Durante 40 minutos, una negociadora de nombre Valeriia intentó que el hombre entrara en razón, pero él no soltó ni una palabra. Al ver que no había de otra, las fuerzas especiales de la policía se lanzaron al operativo y abatieron al tirador. Por desgracia, una de las personas que estaban atrapadas dentro también perdió la vida.
¿Quién era el atacante y por qué lo hizo?
El presidente Volodímir Zelenski soltó datos fuertes: el sujeto tenía antecedentes penales y, antes de armar el tiroteo en Kiev, le prendió fuego al departamento donde vivía.
Investigators from the National Police and the Security Service of Ukraine are now examining all the circumstances of the attack in Kyiv against ordinary civilians.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026
The attacker was eliminated. He took hostages and, tragically, killed one of them. He shot dead four more people… pic.twitter.com/qIpvjzJ04V
Aunque el Servicio de Seguridad de Ucrania ya lo investiga como un acto terrorista, todavía no se sabe bien qué pasó para que tomara la decisión de matar personas inocentes.
Esto es lo que se sabe del agresor:
- Origen: Nació en Moscú, pero vivió un buen tiempo en la zona de guerra de Donetsk.
- Era un ‘lobo solitario’: Sus vecinos dicen que era un hombre bien retraído, que apenas saludaba y no hablaba con nadie.
- Armado "legalmente": Usó una carabina registrada; incluso en diciembre de 2025 llevó sus papeles y certificados médicos para renovar el permiso.
Una tragedia que rompe el alma
Entre los heridos hay un niño de apenas 12 años que, tristemente, vio morir a sus papás en el ataque. Para la gente de allá, es el colmo:
‘Ya nos están matando con misiles, ¿y ahora también nos matan en la calle?’, dijeron a Reuters.
Las autoridades continúan investigando para saber si hubo alguien más involucrado en esta tragedia.
Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko przekazał, że zamachowiec został wyeliminowany.— Centrum Europy (dawniej Biełsat PL) (@CentrumEuropy) April 18, 2026
💬- Oddziały specjalne policji wkroczyły do sklepu, w którym przebywał napastnik. Podczas zatrzymania napastnik wziął zakładników i zastrzelił policjanta. Wcześniej negocjatorzy… https://t.co/CglVsGNyVo pic.twitter.com/3Ek6UMblV3