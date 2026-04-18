¿Gustavo Petro vinculado a narco? Presidente Noboa de Ecuador lo acusa de vínculos con alias “Fito”

Una nueva polémica política estalló en América Latina, luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señalara que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, habría tenido presunto contacto con personas vinculadas al narco.

Las declaraciones, realizadas durante una entrevista con el medio Revista Semana, generaron una serie de reacciones inmediatas, además de que abren un nuevo frente de tensión diplomática entre Ecuador y Colombia.

¿Qué dijo Noboa sobre Gustavo Petro y el narco alias “Fito”?

Según el Presidente Noboa, Luego de asistir a su toma de posesión en Ecuador, Gustavo Petro habría permanecido tres días en una vivienda en la localidad de Manta, supuestamente para escribir un libro.

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano aseguró que los propietarios de dicha casa estarían relacionados con Adolfo Macías Villamar, uno de los criminales más buscados del país y líder de la organización “Los Choneros”.

A partir de esta información, autoridades ecuatorianas analizan si existió algún tipo de contacto entre el presidente colombiano y el entorno del narcotraficante.

¿Quién es alias “Fito” y por qué es relevante?

Alias “Fito” es considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en Ecuador. De acuerdo con informes de seguridad, su organización ha sido vinculada con violencia, tráfico de drogas y redes criminales internacionales. Su nombre cobró relevancia mundial luego de la crisis de seguridad que vivió Ecuador en 2024, cuando se reportaron motines carcelarios, además de un incremento en la violencia criminal.

Hasta el momento, las declaraciones de Noboa no han sido respaldadas públicamente con pruebas documentales. Tampoco se ha confirmado oficialmente una investigación formal que involucre directamente a Gustavo Petro. El gobierno de Colombia aún no ha emitido una postura detallada acerca de estas acusaciones, que ya circulan ampliamente en los medios y en las redes sociales.

Expertos en política internacional advierten que este tipo de señalamientos pueden escalar tensiones si no se sustentan con evidencia verificable. Las acusaciones de Noboa llegan en un momento delicado para la región, donde temas como seguridad, narcotráfico y cooperación internacional son prioritarios.

El señalamiento abre más interrogantes acerca de la veracidad de los hechos y sus posibles implicaciones políticas. Mientras crece la polémica, surge una pregunta: ¿se trata de un señalamiento con fundamento o de un nuevo episodio de confrontación política en la región?