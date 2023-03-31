Tiroteo en escuela de Nashville ocasiona protesta en Capitolio por leyes de armas más duras

Después de una vigilia silenciosa, una ciudad afligida comenzó una protesta, y las multitudes tomaron los pasillos del Capitolio de Tennessee, exigiendo acciones contra la violencia con armas después de que seis personas fueran asesinadas en la Escuela Covenant, marcando el tercer tiroteo masivo en Nashville desde 2017.

Honrar las vidas de los estudiantes de 9 años y del personal de la escuela

Cientos de personas se reunieron frente al edificio del gobierno de la ciudad el miércoles por la noche para honrar las vidas de los estudiantes de 9 años Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney; la maestra suplente Cynthia Peak, de 61 años; el conserje Mike Hill, de 61 años; y Katherine Koonce, directora de la escuela Covenant, de 60 años.

"Ojalá no tuviéramos que estar aquí", dijo el alcalde de Nashville, John Cooper, a la multitud de luto, que incluía a los senadores Marsha Blackburn y Bill Hagerty y la primera dama Jill Biden, "pero necesitamos estar aquí, juntos, como comunidad."

Inundaron los pasillos del gobierno estatal de Tennessee

Más de mil manifestantes inundaron los pasillos del gobierno estatal de Tennessee mientras los legisladores se reunían para sus sesiones plenarias del jueves.

"Son cobardes", dijo Janet Myaus, de 61 años, después de que ella y otros manifestantes fueran expulsados de la galería del Senado de Tennessee. "¿Alguien va a hacer algo? ¿O simplemente vamos a permitir armas de guerra en las calles?"

Sin justicia, no hay paz

Los cánticos de "Qué vergüenza" y "Sin justicia, no hay paz" resonaron de fondo mientras los legisladores intentaban llevar a cabo sus asuntos estatales regulares, debatiendo docenas de proyectos de ley como detener las deducciones de nómina para los sindicatos de maestros y el transporte de $ 3 mil millones del gobernador Bill Lee.

Acción contra la violencia armada

Jones y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, William Lamberth, republicano por Portland, se gritaron mientras Jones sostenía un cartel que exigía acción contra la violencia armada en la cara de Lamberth. Los miembros de ambos lados del pasillo intervinieron para calmar a los dos.

"Le dejé en claro que el comportamiento no es aceptable en esta cámara", dijo Lamberth. "Si eres un ciudadano y quieres venir aquí y gritar a todo pulmón, es un país libre, puedes hacerlo. No puedes hacerlo en esta cámara.

Varios republicanos del Senado ingresaron a las cámaras el jueves con los auriculares puestos en un intento de bloquear a los manifestantes; muchos demócratas se unieron y alentaron las protestas.