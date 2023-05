Tiroteo en escuela de Serbia deja al menos 9 muertos y 15 heridos

Un adolescente de 14 años abrió fuego en una escuela del centro de Belgrado el miércoles, matando a ocho niños y a un guardia escolar, informó la policía. Otros 14 y una profesora resultaron heridos por el tiroteo y fueron hospitalizados, Según un comunicado del ministerio del Interior de Serbia.

El tirador era alumno de la escuela

La policía identificó al autor de los disparos por sus iniciales, K.K., y dijo que había abierto fuego con la pistola de su padre. Según el comunicado, era alumno de la escuela y había nacido en 2009. Fue detenido en el patio de la escuela, dijo la policía.

El Ministerio del Interior de Serbia dijo en un comunicado en Facebook que se le informó a las 8:40 a.m., hora local, (2:40 a.m. ET) que La policía dijo que recibió una llamada sobre el tiroteo en la escuela primaria Vladislav Ribnikar en Vracar, una zona exclusiva de la capital Serbia.

El tirador es un estudiante de séptimo

Se produjeron varios disparos y varias personas resultaron heridas, dijo inicialmente la policía en un comunicado. El sospechoso es un estudiante de séptimo curso.

El sospechoso fue arrestado al interior de la escuela

Las imágenes de los medios de comunicación locales del lugar de los hechos mostraban conmoción en el exterior de la escuela mientras la policía sacaba al sospechoso, que llevaba la cabeza cubierta mientras los agentes lo conducían a un coche estacionado en la calle.

Milan Milosevic, que dijo que su hija estaba en clase de historia cuando se produjo el tiroteo, declaró a la cadena de televisión N1 que acudió corriendo a la escuela cuando se enteró de lo ocurrido.

“Pregunté dónde estaba mi hija, pero al principio nadie pudo decirme nada”, agregó. “Luego llamó y nos enteramos de que había salido”.

El agresor disparó primero contra una profesora

“El tirador disparó primero a la profesora y luego a los niños, que se agacharon bajo los pupitres”, dijo Milosevic citando a su hija. “Vi al guardia de seguridad tumbado debajo de la mesa. Vi a dos niñas con sangre en la camisa. Dicen que (el autor de los disparos) era tranquilo y buen alumno. Hacía poco que se había incorporado a su clase”, añadió Milosevic.

Milan Nedeljkovic, alcalde del distrito central de Vracar, donde se encuentra la escuela, dijo que los médicos estaban luchando por salvar la vida de la maestra.

Agentes con cascos y chalecos antibalas acordonaron los alrededores de la escuela. Las escuelas primarias de Serbia tienen ocho cursos.

Los padres estaban aterrorizados

“Vi a niños salir corriendo de la escuela, gritando. Vinieron los padres, estaban aterrorizados. Después oí tres disparos”, declaró a la televisión pública RTS una chica que asiste a un instituto adyacente al Vladislav Ribnikar.

Investigan motivos del tiroteo

Las víctimas están siendo atendidas y se están investigando los motivos del tiroteo, informó la policía.

Agentes con cascos y chalecos antibalas acordonaron los alrededores de la escuela de Primaria Vladislav RIbnikar, en el céntrico barrio de Vracar, donde se produjo el tiroteo.

Los tiroteos en Serbia son raros

Los tiroteos masivos en Serbia y en toda la región de los Balcanes son extremadamente raros y no se ha registrado ninguno en escuelas en los últimos años. En el último tiroteo masivo, un veterano de la guerra de los Balcanes mató en 2013 a 13 personas en un pueblo del centro de Serbia.

Los expertos, sin embargo, han advertido en repetidas ocasiones de la cantidad de armas que quedan en el país tras las guerras de los años noventa. También señalan que la inestabilidad de décadas derivada de los conflictos, así como las continuas dificultades económicas, podrían desencadenar tales estallidos.

Las autoridades serbias han concedido varias amnistías a los propietarios que entreguen o registren armas ilegales.