VIDEO: Tiroteo en Philadelphia deja cinco muertos y ocho heridos

Un tiroteo en Philadelphia, Estados Unidos, dejó cinco personas muertas y ocho heridos, entre ellos dos niños, según informó la policía al anunciar que el sospechoso fue arrestado portando un chaleco antibalas, un rifle de asalto AR-15 y una pistola automática, armas con las que perpetró el ataque.

Todo comenzó alrededor de las 8:30 pm, en la víspera del Día de la Independencia, en el área de la calle 56 y la avenida Chester. El ataque se registró durante la noche del lunes 3 de julio por el vecindario de Kingsessing y se extendió por varias calles hasta que el tirador se rindió cuando fue acorralado por la policía en un callejón. Al ser detenido también se le aseguraron varios cargadores listos para ser utilizados.

“Gracias a Dios, nuestros oficiales estaban en la escena y respondieron tan rápido como lo hicieron. Ni siquiera puedo describir el nivel de valentía y coraje que mostró, además de la moderación que mostró aquí”, declaró la comisionada de policía de Philadelphia, Danielle M. Outlaw.

Four killed in Philadelphia shooting, Israel says Jenin operation almost complete, and more. Here’s a look at the top 5⃣ stories of the day pic.twitter.com/bUI0kfagoD — Reuters (@Reuters) July 4, 2023

Tiroteo deja 5 muertos y varios heridos

El tiroteo dejó como saldo cinco muertos, los primeros cuatro fueron reportados por el departamento de policía de Philadelphia durante la noche del lunes, minutos después del ataque. Sin embargo, este martes se confirmó el hallazgo de una víctima más, todos eran hombres de entre 20 y 59 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, los disparos contra la comunidad dejaron múltiples heridos, entre ellos dos niños, de 2 y 13 años, que son reportados como estables.

La policía dice que se realizaron al menos 50 disparos en la escena y varios vehículos fueron impactados.

Las autoridades no tienen “absolutamente ninguna idea” de por qué ocurrió el tiroteo y aún no han encontrado ninguna conexión entre las víctimas y el sospechoso, dijo la comisionada de policía de Filadelfia, Danielle M.Outlaw.

“Estamos investigando el área para obtener todo lo que podamos: identificar testigos, identificar dónde están ubicadas las cámaras y hacer todo lo posible para descubrir el 'por qué' detrás de esto”, dijo.

Este nuevo incidente violento se produce menos de 48 horas después de que dos personas murieron y 28 resultaron heridas cuando estalló un tiroteo en una fiesta de barrio en Baltimore el domingo por la mañana, incluyendo tres que se encuentran en estado crítico, dijo la policía.

En Estados Unidos al menos 341 tiroteos masivos se han registrado en lo que va de este año, según el archivo de violencia armada, que define un tiroteo masivo, cuando se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al tirador.