Tolerancia Cero: Andy López Beltrán y su clan representan una nueva “mafia del poder”

El programa de Azteca Noticias Tolerancia Cero, cuestiona si la 4T terminó convirtiéndose en aquello que prometió combatir: una nueva “mafia del poder”, pero con mayor impunidad, con rostros ya conocidos como el clan de Andy López Beltrán.

Durante el análisis político con Manuel López San Martín, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón, también se abordaron los cuestionamientos a figuras de Morena y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Recordando uno de los casos que más cuestionamientos ha generado por su presunta impunidad: el del gobernador con licencia por Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el expresidente lo llegó a llamar “un hermano”.

Hoy, Rocha Moya permanece libre a pesar de los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras su partido se debate si darle el respaldo.