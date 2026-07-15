¿Se rompe el pacto? Revelan distanciamiento entre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

El periodista José Luis Montenegro aseguró que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza sostuvieron reuniones privadas después de que autoridades de Estados Unidos los acusaran de nexos con el crimen organizado en Sinaloa.

Ambos políticos de Morena habrían buscado definir una estrategia ante el golpe de Estados Unidos, pero cuando se trata de correr, ni en la política hay amistad.

Revelan reuniones secretas entre Rocha Moya y Enrique Inzunza

José Luis Montenegro revela dos reuniones entre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

Según el periodista, la primera ocurrió el 29 de abril en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, el mismo día en que se difundieron los señalamientos provenientes de EU.

La segunda, afirmó, tuvo lugar el 21 de mayo, cuando el senador habría acudido al domicilio del gobernador morenista con licencia. Montenegro relató que, durante ese encuentro, Inzunza habría preguntado: "¿Qué vamos a hacer?”, a lo que Rocha Moya poca le falta para responder: “Cada quien se rasca donde tiene comezón”.

De acuerdo con el comunicador, esto se podría tomar como una señal de distanciamiento político entre el mandatario y el legislador, presuntos responsables de pactar con los criminales que mantienen al estado sometido por la violencia.