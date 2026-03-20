¡Justicia para el perrito ‘Tonny’! Vecinos exigen que se castigue al hombre que lo lanzó desde un piso 25 en Kennedy, Colombia

'Tonny' no murió por accidente. Su caso estremeció a vecinos de la Kennedy, después de que el perrito fuera arrojado desde un piso 25 de un conjunto residencial, un hecho que desató indignación en Colombia y una ola de exigencias para que el responsable enfrente la justicia.

La tragedia salió a la luz el 18 de marzo de 2026, cuando comenzaron a circular denuncias y videos en redes sociales. Desde entonces, el nombre de 'Tonny' se volvió símbolo de la crueldad animal que aún persiste y de la presión ciudadana para que estos casos no queden impunes.

#IMPERDONABLE. Ayer (19MAR), en conjunto residencial de Bogotá, sujeto identificado como Johan Esteban Velazco Posada, generó pánico al gritar que lanzaría objetos al vacío desde un piso 25. En medio de la situación, arrojó a un inocente perrito llamado Tonny causándole la muerte pic.twitter.com/2CklImO2Cl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 19, 2026

La reacción no tardó. Residentes del conjunto realizaron una velada para pedir justicia, mientras autoridades de Bogotá confirmaron acompañamiento jurídico en la investigación penal abierta por este caso.

El caso de 'Tonny' desató indignación en Colombia

'Tonny' era un perrito recordado por vecinos como cariñoso y tranquilo. Su muerte provocó conmoción en el sector de Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, donde habitantes del conjunto residencial donde vivía, salieron a manifestarse para exigir castigo contra el presunto agresor.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, el señalado es Johan Esteban Velasco Posada, quien habría arrojado al animal de tres años desde el balcón del apartamento tras una discusión con su arrendador (dueño de 'Tonny'). En medio de la conmoción, el caso se viralizó en redes y abrió un nuevo debate sobre la respuesta de las autoridades ante denuncias de maltrato animal.

Esto se sabe del proceso judicial por la muerte de 'Tonny'

La senadora Andrea Padilla informó que el caso ya está en la Fiscalía con noticia criminal y que se adelanta la investigación para solicitar una orden de captura. También precisó que 'no hubo flagrancia', por lo que el presunto responsable no ha sido detenido.

En paralelo, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) confirmó que acompañará jurídicamente el proceso y buscará su reconocimiento como representante de víctimas dentro del proceso penal, en lo que legalmente proceda.

El Instituto además señaló que, según la información preliminar, el hombre que habría lanzado a 'Tonny' supuestamente estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

La 'Ley Ángel' y las penas que podría enfrentar el responsable

En Colombia, la Ley 2455 de 2025, conocida como 'Ley Ángel', fortaleció la lucha contra el maltrato animal y elevó las consecuencias penales cuando la agresión causa la muerte del animal. La norma establece penas de 32 a 56 meses de prisión, además de multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la prohibición de adquirir o tener animales.

La ley fue presentada como una respuesta a casos de violencia que habían exhibido vacíos en la protección legal de los animales. Por eso, el caso de 'Tonny' ya comenzó a ser visto en Colombia como una prueba de fuego para medir si las sanciones reforzadas realmente se traducen en castigos efectivos.