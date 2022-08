Durante tormenta cae auto a canal en Jalisco, el conductor sobrevivió

Carlos Iván, un joven de 26 años, volvió a nacer luego de protagonizar un aparatoso accidente y ser arrastrado por la corriente de agua en la Avenida Patria de Zapopan, Jalisco.

Fue en el cruce con Lago Cuitzeo donde perdió el control del vehículo, se impactó contra un árbol, derribó parte de una valla metálica y cayó al canal de aguas pluviales.

Bomberos de Zapopan, paramédicos y policías se movilizaron a la zona donde una llamada informaba sobre un vehículo volcado sobre el canal. Las llantas sobresalían de la gran cantidad de agua que corría por el punto luego de una fuerte tormenta.

Cayó a canal pluvial de Jalisco dentro de su auto y logró salir

Los rescatistas comenzaron a hacer maniobras para descartar que hubiera personas atrapadas o fallecidas.

Luego de varias horas descartaron que hubiera alguna persona. Solo había ropa de doctor.

Por las condiciones climáticas fue suspendida la búsqueda. Horas después se reanudaron.

El conductor vivió para contarlo

Con cuerdas, equipo especial monitoreaban la zona. Se logró rescatar documentos del seguro del vehículo, una identificación, había una esperanza.

“Nos dimos a la tarea de verificar para ver si se contaba con algo de documentación en el interior del vehículo y efectivamente nos arrojó ahí alguna serie de documentación de la cual sacamos unos datos del propietario que vive aquí en la colonia Santa Elena Alcalde en Guadalajara enviamos una unidad y afortunadamente dimos con el paradero del papá de la persona que sufrió el accidente”, explicó Jaime Alberto Moreno, uno de los bomberos de Zapopan que participó en las maniobras.

Familiares señalaron a las autoridades que el joven salió como pudo del auto y llegó a su casa ubicada en la colonia Santa Elena Alcalde en Guadalajara a pedir ayuda.

De ahí fue trasladado al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde se reporta estable.

Señalaron que era trabajador del IMSS.

Agregó Jaime Alberto Moreno, bombero de Zapopan: “Solamente venía él a bordo del vehículo entonces es afortunadamente no tenemos desgracias personales se confirma ya él está hospitalizado en estos momentos en el Hospital Civil viejo y no tiene otro problema. Nos dice que está leve solo con algunas contusiones, pero bueno ya lo importante es que solamente venía él y no hay alguna otra persona”.

Al punto llegaron familiares del lesionado y recogieron algunas de sus pertenencias que arrastró la corriente del canal y que fueron rescatadas por bomberos.

El auto fue extraído del canal con equipo especial de una grúa para ser trasladado al corralón.