VIDEO: Tornado en Florida levanta autos y derriba árboles

Un tornado EF1 levanta autos y derriba árboles además de líneas del suministro eléctrico en el norte del condado de Palm Beach en la Florida.

Los fuertes vientos acompañados por el tornado, derribaron autos, árboles y líneas eléctricas, de hecho algunas casas se quedaron sin techo. Por el momento hay reporte de lesionados, sin embargo el condado de Palm Beach, en la Florida, permanece bajo alerta climatológica. Se esperan fuertes tormentas durante las próximas horas.

El tornado que arrasó con el norte del condado de Palm Beach, dejó a varios autos apilados uno encima del otro, además de que arrancó el techo de al menos una casa. No se reportaron heridos después de que la violenta tormenta azotara Palm Beach Gardens.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Vehículo volando en North Palm Beach, Florida, golpeado por un tornado. pic.twitter.com/CYftNHg6Q8 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 30, 2023

Auto sale volando por un tornado en Palm Beach, Florida

Daphne Nikolopoulos, un usuario de las redes sociales, que grabó este video que muestra a un auto volcado mientras se levanta en el aire, debido a un tornado que atravesó Palm Beach.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami informó que el tornado "era 'al menos' un EF-1 de 100 mph" y que probablemente se tomaría una determinación final el domingo

Cerca de ese lugar, varios autos terminaron volcados y algunos hasta quedaron en posición vertical apilados sobre otros vehículos. Se estima que 30 autos resultaron dañados por el tornado, tan solo en un estacionamiento del norte de Palm Beach.

El Cuerpo de Bomberos del condado de Palm Beach Gardens, señaló que no había informes de heridos por el tornado.

There was a massive Tornado that ravaged parts of Palm Beach Gardens, Florida yesterday. It flipped cars & destroyed homes.@govrondesantis hasn’t made a single post about it on Twitter…. Because he is too busy campaigning for President.



DeSantis is truly an #AbsenteeGovernor. pic.twitter.com/OP7gxLBXWf — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 30, 2023

Tornado arrasa con casas, árboles y autos en Florida

La casa en donde vivía un hombre y su hijo de 2 años resultó gravemente dañada por el tornado EF1, que arrasó el norte del condado de Palm Beach, durante la jornada del sábado. Al "bungalow" en Melody Lane en el norte de Palm Beach, el tornado le arrancarancó el techo y se derrumbó.

Las imágenes mostraron que los muebles de la propiedad, se encontraban esparcidos por la tormenta con escombros sustanciales dentro de la casa. También faltaba una de las puertas corredizas de vidrio al interior del hogar.

Por si esto no fuera suficiente, también se reportó que al menos un árbol se estrelló en contra de una ventana, además de que un cobertizo fue destruido por los vientos estimados en 100 millas por hora, es decir más de 160 kilómetros por hora. El dueño de la casa dijo que el padre y el hijo se encontraban fuera de la ciudad cuando el tornado azotó la vivienda.

A man stuck inside his car witnessed a tornado touching down in North Palm Beach, Florida, today. #FLwx pic.twitter.com/9Xc1xWU9HG — AccuWeather (@accuweather) April 29, 2023

¿Qué significa EF cuando se habla de tornados?

La escala Fujita mejorada, o simplemente escala EF Enhanced Fujita (Fujita mejorada), es una escala usada en Estados Unidos para catalogar la fuerza estimada de un tornado según el daño que provocan.