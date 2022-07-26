Tortuga marina sobrevive con maniobras de resucitación en Grecia

Una tortuga marina enredada en fuertes redes fue rescatada cerca de la playa de Gennadios en Rodas, Grecia.

Un buzo experimentado sacó a la tortuga a tierra, le dio maniobras de resucitación y, con la ayuda de otros bañistas, la liberó de sus grilletes.

La operación de rescate duró cuatro horas

La operación de rescate duró cuatro horas antes de que la tortuga fuera devuelta al agua.

“Para rescatar una tortuga que se encontraba enredada en el fondo del mar en Playa Gennadios, llamamos a Georgios Makrillos, un buzo experimentado, y se inició una operación de rescate.

El buzo se zambulló, cortó la red, rescatando al animal. Antonis Venetsianos, Tsambika Diakostergu, Fotini Makrillou, Pavlos Papasavvas, niños y turistas en la orilla participaron activamente en la operación de rescate en la orilla”, dijo Stavros Akkuris, jefe de la comunidad local.

Logró devolverle la vida a la tortuga marina con respiración boca a nariz.

Georgios Makrillos en la isla de Rodas, Grecia, logró devolverle la vida a la tortuga marina con respiración boca a nariz.

Los esfuerzos que duraron horas dieron como resultado el éxito y la tortuga marina volvió a su hábitat natural.

El incidente sin precedentes tuvo lugar en la playa de Gennadi cuando la tortuga marina fue encontrada enredada con cuerdas en barras de hierro en el fondo del mar.

“Llamamos a Giorgos Makryllos un buzo experimentado y comenzó la operación de rescate de la tortuga marina”, dijo el líder de la comunidad de Gennadios, Stavros Akkouris, en una publicación en las redes sociales.

Atrapada y condenada a morir.

Al llegar al lugar, el buzo Giorgos se dio cuenta de que el animal estaba atrapado y condenado a morir.

Tomó el asunto en sus propias manos, se zambulló en el mar, cortó las cuerdas y llevó al reptil marino a la orilla.

Liberado de las cuerdas y de la terrible situación, Giorgos lleva al animal a la orilla.

Empezó con respiración boca a boca o mejor dicho respiración boca a nariz.

Durante cuatro horas, el buzo Giorgos estuvo soplando aire persistentemente en las fosas nasales del animal. Una y otra vez delante de lugareños, bañistas y muchos niños.

Todos miraban ansiosos a Giorgos en su esfuerzo por rescatar al animal marino.

En contacto telefónico con Archaelon, la sociedad para la protección de las tortugas marinas, el equipo estaba recibiendo instrucciones sobre cómo proceder con el rescate.

“Después de 4 horas de persistencia, nuestra tortuga marina se recuperó y la vimos nadar en las aguas azules del mar de Gennadios, felicidades a nuestros Giorgos, a Archaelon y a todos, ¡todos experimentamos momentos de ansiedad y un hermoso sentimiento en nuestras almas! !!” Akkouris en su cuenta de Facebook.

