Roban equipaje a mujer en aeropuerto en EU y lo encuentra en casa de un trabajador

Al viajar en avión confías que todo salga bien a tu destino, pero no te esperas que tu equipaje tal vez pueda caer en manos equivocadas y no precisamente por error, pues alguien con malas intenciones podría aprovecharse y llevárselo sin más como si no hubiera quien lo reclamara.

En Estados Unidos, una pasajera iba a volar en la aerolínea Spirit Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en marzo, pero no todo salió como esperaba y su equipaje fue robado, pero ella logró encontrarlo.

Equipaje de pasajera estaba en casa de trabajador

CNN consignó que la mujer llamada Paola García pudo rastrear sus pertenencias en la casa de un hombre de Florida que trabajaba en el aeropuerto, por lo que ahora enfrenta un cargo de robo agravado en el condado de Broward.

El sujeto fue identificado como Junior Geneus Bazile, de 29 años, de Fort Lauderdale, quien fue acusado se hurto mayor. El 3 de marzo por la noche, la mujer iba a salir en un vuelo de Spirit Airlines, sin embargo, la aerolínea canceló el vuelo.

Una vez que eso sucedió, informó a los pasajeros que podrían recoger su equipaje en la cinta de la Terminal 4. Paola García refirió que casi siempre viaja con su maleta a bordo, pero en aquella ocasión tenía que documentar su equipaje.

La pasajera esperó al menos dos horas a que le entregaran su bolso rosa con ruedas en donde traía una MacBook, un iPad, un Apple Watch, joyas, ropa y artículos de tocador.

La aerolínea le dijo que su equipaje fue enviado a su casa, pero este nunca llegó, por lo que se puso a buscarlo y logró dar con el lugar donde estaba gracias a un rastreador electrónico.

Sus cosas se ubicaban en una dirección en Fort Lauderdale. Cuando fue al lugar para recuperarlas, no encontró a nadie que se las entregara. Estando ahí observó que había piezas de equipaje en el frente de la casa, pero ninguna eran suyas.

Cámara grabó a hombre con objetos robados

La mujer llamó al 911 y un detective de la Oficina del Sheriff del condado de Broward buscó la dirección en las bases de datos de trabajadores del aeropuerto y descubrió que Junior Geneus Bazile vivía en la casa a la que la afectada llegó.

El hombre de 29 años era trabajador en una tienda Paradies Lagardère Travel Retail, quien fue grabado entrando al almacén de la tienda con una valija con ruedas rosa, que coincidía con la que le fue robada a la pasajera, y revolvió el equipaje, para luego sacar la computadora de la mujer junto con más artículos que puso en bolsas.

Tras ser acusado de hurto mayor, el hombre se declaró inocente y pagó una fianza, pero fue citado en agosto ante la Corte.