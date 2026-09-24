Trabajadores del Metro suben la presión por vivienda: van contra el INVI

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) elevó la presión para que sean atendidas sus demandas de vivienda y pidió una reunión inmediata con Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda de la Ciudad de México.

De acuerdo con el sindicato, desde hace más de 10 meses ha presentado solicitudes para abordar los temas de vivienda de las y los trabajadores del Metro, sin que hasta ahora se concrete una reunión de trabajo.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) es el organismo encargado de instrumentar programas de vivienda para sectores de la población que requieren apoyo para acceder a una vivienda. Entre sus esquemas se encuentra el Programa de Vivienda en Conjunto.

¿Qué hará el sindicato si no obtiene respuesta?

El SNTSTC señaló que ha privilegiado el diálogo y la vía institucional, pero advirtió que sus integrantes podrían presentarse en las oficinas del INVI para solicitar directamente una respuesta.

Trabajadores del Metro protestan por vivienda|SNTSTC

“Exigimos una reunión inmediata y una respuesta concreta”, señaló la organización sindical en su posicionamiento de este 23 de septiembre.

El sindicato también hizo un llamado para que cualquier movilización se atienda mediante el diálogo y evitar afectaciones a la circulación de personas y vehículos.

¿Cuántos trabajadores del Metro representa el sindicato?

El organismo sindical señala que representa a más de 15 mil trabajadores del Metro y sostiene que sus demandas no buscan privilegios, sino atención a sus solicitudes de vivienda.

Hasta el momento, el posicionamiento difundido corresponde al sindicato y no incluye una respuesta del secretario de Vivienda ni del INVI sobre los señalamientos de falta de atención.

¿Qué funciones tiene el INVI en la vivienda de los trabajadores?

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es el organismo encargado de desarrollar programas y acciones relacionados con el acceso a una vivienda adecuada para habitantes de la capital.

Entre sus actividades se encuentran programas de vivienda nueva, mejoramiento y otras acciones dirigidas a personas que requieren apoyo para acceder o mejorar sus condiciones habitacionales.

Por ello, el sindicato busca que sus planteamientos sean atendidos directamente por las autoridades responsables de la política de vivienda en la capital.