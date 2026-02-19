Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Tráfico en carreteras de México HOY: Fuerte accidente en la autopista México-Puebla

Sigue el reporte de carreteras y la autopista México-Puebla. Accidentes, reducción de carriles y cómo va la caseta San Marcos hoy 19 de febrero en México.

¿Qué pasa en la autopista México-Puebla? Carreteras en México HOY 19 de febrero de 2026
CAPUFE y la Guardia Nacional mantienen monitoreo constante de las carreteras y autopistas de México|FIA
Notas,
Finanzas

Escrito por: Arturo Engels

Mantente informado minuto a minuto con el estado de las principales carreteras y autopistas en México. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con accidentes, cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Tráfico en carreteras de México HOY: Fuerte accidente en la autopista México-Puebla

Fuerte accidente en la autopista México-Puebla

Se registra fuerte accidente en el kilómetro 24 de la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Nuestro compañero Armando Martínez nos reporta que toneladas de piña se encuentran esparcidas en carriles centrales.

Cierres parciales en carreteras por accidentes en el norte y centro de México

La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre parcial de circulación en la carretera Zacatecas-Saltillo, cerca del kilómetro 81+500, debido a un vehículo incendiado en la vía. La señalización vial indica precaución y reducción de velocidad para evitar incidentes secundarios entre los conductores.

Las autoridades señalaron incidentes viales con reducción de carriles en puntos clave cercanos a Nuevo León, donde la atención a choques obliga a maniobras que impactan el flujo normal.

➡️ En el kilómetro 205+700 de la carretera Puerto México–Entronque La Encantada, siguen las labores de atención tras un accidente, con circulación lenta en ambos sentidos.

➡️ Otro cierre parcial tiene lugar en Guanajuato, cerca del kilómetro 7+950 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo, donde personal de emergencia regula la circulación para permitir paso seguro.

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México

Notas