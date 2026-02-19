Tráfico en carreteras de México HOY: Fuerte accidente en la autopista México-Puebla
Fuerte accidente en la autopista México-Puebla
Se registra fuerte accidente en el kilómetro 24 de la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Nuestro compañero Armando Martínez nos reporta que toneladas de piña se encuentran esparcidas en carriles centrales.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 25, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 19, 2026
Cierres parciales en carreteras por accidentes en el norte y centro de México
La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre parcial de circulación en la carretera Zacatecas-Saltillo, cerca del kilómetro 81+500, debido a un vehículo incendiado en la vía. La señalización vial indica precaución y reducción de velocidad para evitar incidentes secundarios entre los conductores.
#PrecauciónVial en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación, tras #VehículoIncendiado cerca del km 081+500, de la carretera Zacatecas - Saltillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ziUXGVVfx4— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 19, 2026
Las autoridades señalaron incidentes viales con reducción de carriles en puntos clave cercanos a Nuevo León, donde la atención a choques obliga a maniobras que impactan el flujo normal.
➡️ En el kilómetro 205+700 de la carretera Puerto México–Entronque La Encantada, siguen las labores de atención tras un accidente, con circulación lenta en ambos sentidos.
➡️ Otro cierre parcial tiene lugar en Guanajuato, cerca del kilómetro 7+950 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo, donde personal de emergencia regula la circulación para permitir paso seguro.