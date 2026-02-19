Tráfico en carreteras de México HOY: Fuerte accidente en la autopista México-Puebla

La Guardia Nacional Carreteras reporta cierre parcial de circulación en la carretera Zacatecas-Saltillo, cerca del kilómetro 81+500, debido a un vehículo incendiado en la vía. La señalización vial indica precaución y reducción de velocidad para evitar incidentes secundarios entre los conductores.

Las autoridades señalaron incidentes viales con reducción de carriles en puntos clave cercanos a Nuevo León, donde la atención a choques obliga a maniobras que impactan el flujo normal.

➡️ En el kilómetro 205+700 de la carretera Puerto México–Entronque La Encantada, siguen las labores de atención tras un accidente, con circulación lenta en ambos sentidos.

➡️ Otro cierre parcial tiene lugar en Guanajuato, cerca del kilómetro 7+950 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo, donde personal de emergencia regula la circulación para permitir paso seguro.