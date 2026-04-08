¡Cada vez alcanza menos! Estas son las frutas y verduras que más subieron de precio en México durante 2026; jitomate y limón por las nubes

¿Sientes que el dinero te rinde menos? Surtir la despensa se ha vuelto todo un reto para el bolsillo de millones de mexicano, y es que el precio de las frutas y verduras se ha disparado en los últimos meses, afectando la economía de los ciudadanos.

Al cierre del primer trimestre 2026, las frutas y verduras, encabezaron el alza de precios en México, una realidad que preocupa a los ciudadanos.

¿Qué frutas y verduras subieron más de precio en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió las frutas y verduras que más subieron de precio de enero a marzo 2026, impactando el bolsillo de las y los mexicanos, pero ¿cuáles son?



Jitomate - $19.90 a $69.90 pesos el kilo

Limón - $25 a $60 pesos el kilo

Tómate verde - $28 a $69.90 pesos el kilo

Papa - $20 a $42 pesos el kilo

Chile poblano - $83 a $94 pesos el kilo

Otro productos que subieron de precio fueron los cigarros y el café soluble. Además, el costo de la canasta básica registró un aumento del 3.18%, superando los $2 mil pesos en el primer trimestre 2026.

Jitomate lidera las alzas en primer trimestre 2026

El precio del jitomate se convierte en la fruta que más subió del precio en el primer trimestre, registrando un incremento del 61%, seguido del precio del limón con un aumento del 38.36% y el tómate verde con $18.58$, según en el análisis de la Anpec.

¿Por qué subió tanto el precio de las frutas y verduras en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) explicó que el aumento de precios en las frutas y verduras, así como de otros productos en México se debe a distintos factores como:



Sequía en campos de México : Se reducen las cosechas de productos agrícolas, elevando los costos de producción y de abasto.

: Se reducen las cosechas de productos agrícolas, elevando los costos de producción y de abasto. Escasez y altos costos de fertilizantes : Un insumo clave en la agricultora que se agrega a la distorsión de este mercado.

: Un insumo clave en la agricultora que se agrega a la distorsión de este mercado. Aumento en el precio de la gasolina : Encarece el costo de transportes, presionan los precios y afectan a los pequeños comercios.

Cada aumento en el precio de gasolina o fertilizantes, por más pequeño que parezca, se traslada al costo final de los productos o alimentos, siguiendo una cadena que golpea lo más sensible, la calidad de alimentación diaria de los hogares, explicó Cuauhtémoc Ribera, presidente de la Anpec.

Estados de México con los precios más altos en 2026

En el mes de marzo 2026, cinco estados rompieron la barrera de los 2 mil pesos en el costo de la canasta básica, consolidándose como las entidades más caras, pero ¿cuáles son?



Estado de México - $2 mil 353 pesos

Nayarit - $2 mil 319 pesos

Colima - $2 mil 301 pesos

Durango - $2 mil 293 pesos

Sonora - $2 mil 077 pesos