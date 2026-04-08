Cuidado con esta llamada: Advierten del “spoofing”, fraude digital que parece real; así te puedes proteger

Una nueva modalidad de fraude digital enciende las alertas en México; las autoridades adviertes sobre el aumento de casos de “spoofing”, una técnica utilizada por delincuentes para suplantar identidades y engañar a las víctimas mediante comunicaciones aparentemente legítimas.

Lo más preocupante: el fraude puede ser tan convincente que incluso podrías ver tu propio número telefónico en la pantalla o recibir un correo que parece enviado desde tu misma cuentade correo.

¿Qué es el “spoofing” y por qué es tan peligroso?

El spoofing es una técnica de fraude digital que consiste en falsificar la identidad del emisor de una llamada, mensaje o correo electrónico. Conforme a las autoridades y a expertos en ciberseguridad, esta práctica ha crecido en los últimos años debido a que las herramientas tecnológicas son cada vez más accesibles.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán señala que el principal riesgo del “spoofing” es que el engaño parece completamente real, lo que aumenta la probabilidad de que las personas caigan en la trampa.

¿Cómo operan los delincuentes? Así funciona el spoofing

Este tipo de fraude puede presentarse de dos formas principales:

Llamadas telefónicas falsas

Los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o autoridades e informan acerca de supuestos cargos no reconocidos o problemas urgentes; situación que genera presión para que la víctima actúe rápidamente. En ese momento, los delincuentes solicitan datos sensibles como:



Contraseñas



Códigos de verificación



Información bancaria.

Correos electrónicos fraudulentos

Otra forma de “spoofing” es cuando te envían mensajes que imitan a instituciones reales, utilizando logotipos, firmas y direcciones muy similares. En este caso, el objetivo es que la víctima:

Haga clic en enlaces falsos



Descargue archivos maliciosos



Proporcione información personal.

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Fraudes digitales 2026: ¿Cómo evitar caer en "Spoofing"?

La recomendación principal de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán es clara: no confiar únicamente en lo que aparece en la pantalla. Para protegerte haz lo siguiente:

No compartas información confidencial por teléfono o correo



Verifica directamente con la institución usando canales oficiales



Mantén la calma ante mensajes urgentes o alarmantes



Evita hacer clic en enlaces sospechosos.

En caso de detectar un intento de fraude, se recomienda reportarlo de inmediato al 9-1-1.

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Spoofing 2026: ¿Por qué va en aumento este tipo de fraude?

Conforme a organismos internacionales como la Interpol, los delitos cibernéticos han evolucionado rápidamente, aprovechando la confianza de los usuarios en las tecnologías de comunicación.

El spoofing destaca porque explota un elemento clave: la credibilidad. En un entorno digital donde todo puede parecer auténtico, la desconfianza informada se vuelve una herramienta esencial; ¿estás preparado para detectar un engaño que parece venir de tu propio número?