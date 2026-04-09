¿Por qué está tan caro? Lo que está detrás del encarecimiento del jitomate, pepino y limón

¿Por qué está tan caro el jitomate? El encarecimiento de alimentos básicos en México ha estado influenciado por factores internacionales, como el conflicto de Medio Oriente. Cuando estalla una guerra, los efectos se reflejan en productos de consumo diario. En este caso las repercusiones han impactado el precio de frutas y verduras.

El precio del jitomate se dispara hasta en un 30% en una quincena

De acuerdo con CNN, durante el último mes, productos como el jitomate, el limón y el pepino han registrado aumentos significativos. Actualmente, la caja de pepino alcanza los mil pesos, la de jitomate los 500 pesos y la de limón los 800 pesos, lo que refleja un alza considerable en productos básicos.

El jitomate, en particular, ha tenido un aumento superior al 30% en una quincena, lo que ha presionado el indicador de la inflación. Este tipo de productos, considerados más volátiles y dependientes de diversos factores, suelen ser los primeros en encarecerse ante escenarios adversos.

Este incremento no solo ha afectado a los vendedores, sino también a los consumidores, especialmente en el caso del jitomate, uno de los alimentos más consumidos en el país. De acuerdo con la PROFECO, actualmente el precio del jitomate ronda entre los $27 a los $69.90 el kilo.

La guerra es uno de los principales factores que afecta el precio del jitomate

Uno de los elementos que ha influido en esta situación es el cierre del estrecho de Ormuz en medio del conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado alertas en los mercados energéticos.

Para contener el impacto, el gobierno de México ha implementado estímulos fiscales al precio de la gasolina, con el objetivo de evitar que el aumento se refleje directamente en el bolsillo de los consumidores.

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Aunque México está vendiendo el petróleo a un precio más alto, aún debe absorber parte del impacto económico, lo que representa una presión para las finanzas públicas.

Si el conflicto se prolonga, esta situación podría volverse más difícil de sostener y eventualmente reflejarse en la economía nacional.