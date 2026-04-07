¿Se va por los cielos? Precio del jitomate se dispara en la CDMX y golpea el bolsillo de los capitalinos

¿Cada día te alcanza menos? Hacer el 'mandado' en la Ciudad de México se ha convertido en todo un desafío, ya que el precio de algunos alimentos, como el jitomate, se ha disparado en los últimos meses, impactando en el bolsillo y la economía de los capitalinos.

"Sí ha habido mucho incremento. Estamos viviendo una situación difícil porque han subido mucho los precios", contó una comerciante.

¿A cuánto está el kilo de jitomate en México 2026?

El precio del jitomate en la Ciudad de México se ubica desde los $27. hasta los $69.90 pesos el kilo , según el "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desde el mes de marzo 2025, el precio del jitomate en CDMX y otras regiones del país, registraron un aumento nunca antes visto. Registrando un incremento entre el 20% y 30% en su precio.

"Ahorita de cuatro jitomates ya son $25 pesos y antes eran como $15 ó $16 pesos", explicó un comerciante.

¡Precios de la canasta básica por los cielos!



Recorrimos los mercados de la CDMX y los comerciantes coinciden en que, productos como el jitomate, alcanzan costos que pegan severamente al bolsillo del mexicano, todo se debe a la inflación generalizada.@aztekrodrigo tiene el… pic.twitter.com/42Zroo78Pk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

¿Por qué sube el precio de los alimentos en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), explicó que el aumento del precio de la canasta básica solo refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo.

Los factores principales de la subida de precios en México se debe a la cifra de inflación del país, el cambio climático y las guerras que presionan el precio de los alimentos.

¿Cómo está la economía de México en 2026?

¡Todo está subiendo! La inflación en México se mantuvo al alza durante la primera quincena de marzo 2026, ubicándose en 4.62%, alejándose cada vez más del rango objetivo de Banxico.

El Banco de México busca ubicar la inflación en 3% con con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este mismo año.

La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de los productos, se ubicó en 4.46% para la primera quincena del mes de marzo.