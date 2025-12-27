Tragedia en la carretera Victoria-Zaragoza: Choque de autobús deja al menos 2 muertos y decenas de heridos

Un grave percance vial se registró este día en el kilómetro 92 de la carretera Victoria-Zaragoza, en un punto cercano a la intersección que conduce hacia Monterrey. El incidente ocurrió específicamente en la zona conocida como La Toron, donde un autobús de pasajeros, que transportaba alrededor de 37 personas, se estrelló violentamente contra la parte trasera de un tráiler.

Choque en la carretera Victoria-Zaragoza deja dos fallecidos y varios heridos

De acuerdo con los reportes preliminares, el camión de carga se encontraba detenido sobre el acotamiento de la vía, aparentemente debido a una falla mecánica. El impacto del autobús contra la caja del tráiler fue directo, provocando daños severos en la parte frontal de la unidad de pasajeros. Se dio a conocer sobre el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la colisión. Por otro lado, se informó que ambos conductores de las unidades involucradas lograron sobrevivir al fuerte choque.

#Importante | Al menos dos muertos y más de 20 lesionados es el saldo de un accidente por alcance protagonizado entre un autobús de pasajeros y un tráiler cargado con semillas durante la madrugada de este sábado, sobre la carretera Zaragoza-Victoria. pic.twitter.com/4PPutglNAp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2025

Debido a la magnitud del impacto, varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos del autobús, entre ellos un menor de edad, cuyos gritos de auxilio se escuchaban desde el exterior.

Para facilitar las labores de rescate, los paramédicos y rescatistas se vieron en la necesidad de retirar asientos y romper las ventanas laterales del vehículo para acceder a las víctimas más graves.

Se estima que entre cinco y 10 personas requirieron maniobras especializadas para ser extraídas en camillas rígidas debido a fracturas en sus extremidades y otras heridas de consideración, de acuerdo con información local.

La Guardia Nacional estableció un doble perímetro de seguridad para resguardar la escena y permitir que los rescatistas trabajaran de forma coordinada siguiendo los protocolos de investigación. El tráfico en la zona se vio afectado, especialmente para quienes circulaban desde la carretera a Monterrey hacia la desviación a Zaragoza.

