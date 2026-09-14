Madrugada trágica en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Atacan a hombre con arma blanca en Tlaquepaque y atropellan a una persona en Tlajomulco

Durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre se vivieron dos emergencias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG; ambas sucedieron cerca de la carretera de Chapala.

Hubo una agresión con arma blanca a un hombre y, en un hecho distinto, una persona falleció luego de haber sido atropellada.

Esto es todo lo que sucedió en la ZMG.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue trasladado a un puesto de socorros en estado grave de salud después de recibir un machetaz0 en la cabeza. Los hechos se registraron en la Col. Álamo Industrial en Tlaquepaque.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Ataque con machete en Álamo Industrial

Un hombre resultó con una lesión grave tras ser agredido en el cruce de la carretera a Chapala y Paseo de la Cadena, en la colonia Álamo Industrial de Tlaquepaque.

La víctima caminó hasta una tienda de conveniencia de la zona para solicitar ayuda de las personas que se encontraban en el lugar.

¿Cómo fue la agresión contra la víctima?

Según los testimonios brindados por el propio afectado a las corporaciones de seguridad, la agresión sucedió por un conflicto previo en la vía pública.

Al menos dos sujetos lo interceptaron a un lado del establecimiento comercial.

Tras tener una riña, los sospechosos lo atacaron con un machete, provocándole una herida profunda en la cabeza.

Trasladan a víctima de arma blanca al hospital

Paramédicos llegaron al punto para darle las primeras atenciones médicas y trasladarlo a un hospital.

Su estado de salud fue calificado de regular a grave por el personal médico, mientras la Policía de Tlaquepaque resguardó la zona.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdido la vida tras ser atropellado sobre carretera Chapala, el conductor causante quedó detenido.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Hombre muere atropellado en Tlajomulco

Algunos kilómetros adelante sobre la misma vialidad, se registró un percance con saldo fatal a la altura del fraccionamiento Valle de los Olivos, en Tlajomulco de Zúñiga.

Un coche tipo sedán atropelló a un hombre que intentaba cruzar la vía pública.

Por el golpe que recibió la víctima, el peatón perdió la vida en el lugar y su cuerpo quedó tendido sobre los carriles.

Detienen a conductor que atropelló a un hombre

El automovilista se quedó en el lugar tras el accidente y quedó a disposición de las autoridades ministeriales para determinar la responsabilidad legal del hecho.

Agentes de la Guardia Nacional atendieron el tráfico, mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a la morgue.