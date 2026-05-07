Acribillan a sujeto en Zapopan y atacan a otro con un machete en Tlaquepaque, ZMG de noche

Momentos de pánico vivieron los habitantes de la colonia Constitución, en Zapopan, tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego de alto poder. Los reportes al 911 alertaron sobre un ataque directo en el cruce de la Avenida Constituyentes y la calle Obreros de Cananea.

🔴#URGENTE | ¡La zona fue acordonada tras el IMPACTANTE HALLAZGO!⚠️🚨 Esto se sabe de la INTENSA movilización de unidades de emergencia en #Zapopan😰💀🚔https://t.co/p6ij0Vi6cv — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 7, 2026

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre a bordo de un automóvil con varios impactos de proyectil en su economía corporal. Testigos aseguraron haber escuchado "ráfagas" de disparos antes de ver a los agresores huir. La zona fue acordonada de inmediato por los uniformados para preservar los casquillos y diversos indicios, mientras que personal de la Fiscalía del Estado y peritos forenses trabajaron en el lugar para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Brutal agresión en Tlaquepaque: Lo lesionan con un machete

Casi de manera simultánea, las alarmas se encendieron en la colonia Lindavista, en el municipio de Tlaquepaque. Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se dirigió al cruce de las calles Hidalgo y San Carlos, donde se reportaba a una persona gravemente herida tras una riña.

🔴#URGENTE | ¡At4c4d0 a m4ch3t4z0s en #Tlaquepaque!😰🚨 El hombre fue encontrado el hombre herido en una de sus 3xtr3m1d4d3s⚠️🔪💥https://t.co/ivLgIyO7oI — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 7, 2026

En el lugar, los paramédicos y la policía localizaron a un masculino que presentaba una herida profunda en una de sus extremidades, provocada por un machete. La víctima recibió las primeras atenciones en el sitio y fue trasladada a un puesto de socorros en estado de salud regular. Elementos de la Fiscalía acudieron para entrevistarse con los testigos y determinar el móvil de este sangriento ataque, del cual los causantes lograron escapar antes del arribo de las patrullas.