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Acribillan a sujeto en Zapopan y atacan a otro con un machete en Tlaquepaque, ZMG de noche

Una noche de violencia extrema sacudió a la metrópoli: en Zapopan, vecinos de “La Consti” reportaron ráfagas de disparos que dejaron a un hombre herido en su vehículo.

Tiroteo en la Constitución y ataque con machete en Tlaquepaque hoy 7 de mayo.
ZMG de noche: Tiroteo en la Constitución y ataque con machete en Tlaquepaque hoy 7 de mayo|Azteca Noticias Jalisco.

Escrito por: América López

Con información de: Diego García

Momentos de pánico vivieron los habitantes de la colonia Constitución, en Zapopan, tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego de alto poder. Los reportes al 911 alertaron sobre un ataque directo en el cruce de la Avenida Constituyentes y la calle Obreros de Cananea.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre a bordo de un automóvil con varios impactos de proyectil en su economía corporal. Testigos aseguraron haber escuchado "ráfagas" de disparos antes de ver a los agresores huir. La zona fue acordonada de inmediato por los uniformados para preservar los casquillos y diversos indicios, mientras que personal de la Fiscalía del Estado y peritos forenses trabajaron en el lugar para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Brutal agresión en Tlaquepaque: Lo lesionan con un machete

Casi de manera simultánea, las alarmas se encendieron en la colonia Lindavista, en el municipio de Tlaquepaque. Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se dirigió al cruce de las calles Hidalgo y San Carlos, donde se reportaba a una persona gravemente herida tras una riña.

En el lugar, los paramédicos y la policía localizaron a un masculino que presentaba una herida profunda en una de sus extremidades, provocada por un machete. La víctima recibió las primeras atenciones en el sitio y fue trasladada a un puesto de socorros en estado de salud regular. Elementos de la Fiscalía acudieron para entrevistarse con los testigos y determinar el móvil de este sangriento ataque, del cual los causantes lograron escapar antes del arribo de las patrullas.

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